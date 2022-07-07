Ратас - делегации Украины: без вас „защитный щит“ НАТО не расширился бы столь быстро

„У нас лишь одно желание, и это – победа Украины. Мы знаем, что вы боретесь не только за свою независимость, но и за свободу своих соседей и всего мира“, – сказал Ратас и добавил, что лучшим примером тому служит заседание, которое проходит сейчас в Рийгикогу. „Смысл этого заседания заключается в том, что Эстония ратифицирует присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Мы знаем, что если бы не было этого 24 февраля, крайне сложного и тяжелого для вас, то для нас защитный щит НАТО не изменился бы столь быстро“.

Спикер Рийгикогу также заверил, что Эстония хочет помочь с восстановлением Украины и выбрала Житомирскую область в качестве адресата этой помощи. „Наше Министерство иностранных дел готово организовать международную конференцию по вопросам реформирования, касающуюся восстановления Украины. Я искренне надеюсь, что все больше стран примет участие в этом процессе“, – сказал Ратас. Он пообещал лично внести максимально возможный вклад.

Ратас также заверил, что Эстония хочет оказать Украине всестороннюю поддержку в расследовании военных преступлений, а также помочь украинским военным беженцам в Эстонии. „Мы хотим сделать все возможное для тех, кто бежал сюда от войны, несмотря на большое количество вызовов в этой сфере, в первую очередь связанных с трудоустройством и образованием. Несмотря ни на что, я надеюсь, что скоро эти люди смогут вернуться домой“, – сказал он.

Делегация парламента Украины, на этой неделе принимающая участие в визите, состоит из пяти членов. Руководит делегацией председатель Комитета по иностранным делам Александр Мережко. Делегацию сопровождают 11 представителей различных сфер из Житомирской области, в т. ч. представители областного совета.