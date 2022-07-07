ВИДЕО | Кая Каллас о переговорах: если к концу недели договоренностей не достигнут, то данной коалиции не будет

Как сообщил источник Delfi, еще в районе 20 часов казалось, что обсуждение идет гладко. В воздухе витал даже вариант, что можно будет вскоре завершить вопрос с коалиционным соглашением и начать распределение министерских портфелей.

Но вышло по-другому. Из лагеря социал-демократов и Партии реформ дали понять, что именно председатель партии Isamaa (“Отечество“) был тем, кто сказал, что Isamaa не сделает ни шагу назад и, якобы, выдвинул новые требования. Спорными вопросами стали семейные пособия и то, как конкретно частично компенсировать людям энергетические расходы. „Встает солнце, и мы закончили на сегодня переговоры, к сожалению, безрезультатно“, - написала Кая Каллас сегодня в 3:30 ночи.

После пресс-конференции правительства она сказала порталу Delfi, что в части семейных пособий Партия реформ пошла на компромиссы, но Isamaa с ними не согласилась.

Каллас призналась: ее посетили мысли о том, что коалицию сформировать не удастся. Но сразу добавила, что нельзя и решений принимать сгоряча. По словам лидера Партии реформ, теперь обсуждение ситуации пройдет внутри ведущих коалиционные переговоры партий. Затем можно будет решать: есть ли смысл вновь собираться или стоит признать, что договоренности не будет.

В интервью идет речь также о крупных расходных статьях бюджета и источниках их покрытия. Каллас считает, что дебаты по наловой тематике следует открывать в предвыборный период (очередные выборы в Рийгикогу должны состояться весной 2023 года - ред).

Если к концу недели не будет никакого продвижения, это станет поводом, чтобы посмотреть в зеркало и подумать - есть ли смысл вообще продолжать переговоры? „Абсолютно“, - быстро ответила Каллас. Она отметила, что конец этой недели мог бы быть целью для достижения договоренности или констатации факта, что договоренность достигнута не будет.