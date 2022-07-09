Экономика
09.07.2022, 09:30

Самый богатый в мире эстонец потерял более половины своего имущества

 (9)
Кристо Кяэрманн
Кристо Кяэрманн
ФОТО: Aivar Juhanson | Ekspress Meedia

Принадлежащая Кристо Кяэрманну (41) компания Wise потеряла 70 процентов своей стоимости, кроме того, в Лондоне начато расследование, призванное выявить, не нарушал ли Кяэрманн, компания которого представлена на бирже, налоговые обязательства.

Никто в Эстонии не терял за год столько имущества, сколько первый эстонский миллиардер Кяэрманн. Год назад, когда компания Wise была выведена на Лондонскую биржу, принадлежащую ее основателю и исполнительному директору Кяэрманну долю оценивали почти в два миллиарда евро.

Кристо Кяэрманн и его деловой партнер Таави Хинрикус на деле доказали, что способны добиться немалого успеха в мире бизнеса: за десять лет создали преуспевающую компанию, осчастливили миллионы людей, желающих перевести деньги без комиссии, а также инвесторов. Кяэрманн и Хинрикус потратили несколько лет на то, чтобы разрушить бизнес банков в Лондоне. Они обвиняли банки в том, что те обманывают на комиссии, занимались своего рода городской герильей, проводили агрессивные вербовочные кампании.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии