Напоминаем: с сегодняшнего дня ужесточаются санкции в отношении РФ. Ввоз и вывоз многих привычных вещей запрещен

Если обычно санкции касаются коммерческих предприятий и торговли, то с понедельника частные лица больше не смогут импортировать или экспортировать определенные товары.

В списках запрещенных товаров есть и такие товары, ввоз или вывоз которых из России до сих пор был привычным. Например, из Российской Федерации больше нельзя ввозить старую и новую мебель и ее части, древесину и изделия из нее, калий содержащие удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки, и т.д. Пассажирам также необходимо обратить внимание на ограничения, наложенные на алкоголь, то есть с 10 июля из России, несмотря на количество, запрещено ввозить такие спиртные напитки, как водка, джин, ликеры и др. Пиво, вино и сидр разрешено ввозить в ранее установленных количествах (пиво - 16 литров, вино - 4 литра, сидр - 2 литра).

Кроме того, НТД напоминает пассажирам, что в Россию уже ранее было запрещено ввозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро, например, смартфоны и ноутбуки, и другие предметы стоимостью более 300 евро. Ограничение не распространяется на личные вещи, включая используемый смартфон, ценную сумочку, верхнюю одежду и т.д.

МТА обеспечит доступность информации для пассажиров на пунктах пересечения границы в Нарве, Лухамаа и Койдула и предоставит необходимые разъяснения, а также напомнит, что нарушение международных санкций наказывается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. То же правонарушение, если оно совершено юридическим лицом, наказывается денежным штрафом.

С полным списком товаров, приведенным в регламенте Совета Европейского Союза 2022/879, можно ознакомиться по ссылке ниже (см. изменения от 10.07.2022 в части импорта в приложении XXI (3i) и в части экспорта в приложении XXIII (3k)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20220604&from=ET

Более подробную информацию о санкциях против Российской Федерации и Беларуси можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента.

