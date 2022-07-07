ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Есть плохие новости

Премьер-министр начала с того, что назвала вчерашний день историческим. Парламент ратифицировал протокол присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, а президент его утвердил. Теперь это должны сделать все члены альянса.

„Плохая новость заключается в том, что коронавирус вернулся, - сообщила Каллас. - Количество госпитализаций растет. На самом деле мы уже достигли желтого уровня“. Всем группам риска рекомендована вторая бустерная доза.

Что касается коалиционных переговоров, то достигнуты определенные соглашения. Например, все согласны, что в 2024 году необходимо перейти на эстонский язык обучения. Позже, отвечая на вопросы, Каллас уточнила, что на уровне дошкольного образования осуществить переход в указанном году реально, а вот с основным образованием будет сложнее.

По части семейных пособий возможны компромиссы, но пока Isamaa не хочет отступаться от своей цифры. Достигнут компромисс по части финансирования высшего образования, оно увеличится на 15%. Также участники коалиционных переговоров договорились пока отказаться от снижения акцизов. „Практика других стран показывает, что это не отражается на людях. Например, смотря на Польшу, можно сказать, что цены наоборот, выросли“, - аргументировала глава правительства.

Говоря об энергетике, Марис Лаури в свою очередь подчеркнула, что предстоящая зима будет очень сложной. Возможен дефицит газа, высокие цены. Усилия должны быть коллективными, в том числе в сотрудничестве с нашими соседями. „Нужно иметь в виду, что проблемы в энергетике не решатся за одну зиму“, - заметила министр и добавила, что всем необходимо найти место для экономии. Никто не говорит, что нужно сидеть в холодной комнате, но перетапливать точно не стоит, как и, например, держать включенными свет там, где это не надо. Кроме того, людям стоить проверить регуляторы на радиаторах, а также не дует ли из окна.