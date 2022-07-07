Продавцы топлива снизили цены на бензин и дизель

Руководитель по ценообразованию Circle K Eesti Индрек Сасси сказал, что решение было принято в связи с падением цен на мировых рынках. Цены были снижены на всех автозаправках сети по всей Эстонии.

Как долго будет продолжаться падение, Сасси сказать не смог. По его словам, аналитики придерживаются разных мнений: кто-то говорит, что в ближайшее время цены на сырую нефть утроятся, а кто-то, напротив, что стоимость нефти снизится до 65 долларов за баррель.

За начавшимся вчера снижением стоят, в основном, связанные с экономическим спадом опасения, которые привели к снижению спроса и удешевлению сырья. „Это в свою очередь уменьшает риск возможного дефицита нефтепродуктов. Если добавить сюда агрессивное увеличение центробанками процентных ставок, жесткую политику Китая в отношении ковида и влияние этого на спрос, то мировые цены на сырую нефть стали снижаться“, - пояснил Сасси.

„Как видим, перспектива ближайшего будущего экономической среды и ожидаемое падение спроса привели к снижению ценового давления на мировом рынке. Сейчас это значит и более выгодную цену топлива для потребителей“, - сообщил в свою очередь исполнительный директор Terminal Йорген Ыйгус.