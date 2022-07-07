Паре из России — противникам режима Путина — придется покинуть Эстонию(13)
Эстония должна была стать домом молодой паре.
Они попали в страну, благодаря случаю, но шанса остаться здесь нет.
Выступающий против войны россиянин стоит перед вопросом: что вообще можно сделать.
Российским активистам — противникам режима Путина — бежать в Европу помогает действующий в Эстонии диссидент.
Молодая пара, уехавшая из России по политическим соображениям, выбрала новым домом Эстонию. За несколько дней до начала войны они нашли здесь работу. Но несмотря на это им придется покинуть страну — из-за войны в Украине в Эстонии санкции действуют в отношении всех российских граждан, независимо от того, выступают ли они за Путина или против него.
„В ходе производства полиция обнаружила, что вы являетесь гражданкой Российской Федерации“, - говорит работающая в одном эстонском технологическом предприятии-единороге Мария (имя изменено — ред.), зачитывая письмо, в котором содержится отказ Департамента полиции и погранохраны предоставить вид на жительство. В письме также говорится о том, что в связи с агрессией России по отношению к Украине правительство ввело санкции, и поэтому Мария и ее спутник жизни Владимир не получат виды на жительство в Эстонии.