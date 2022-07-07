Паре из России — противникам режима Путина — придется покинуть Эстонию

Молодая пара, уехавшая из России по политическим соображениям, выбрала новым домом Эстонию. За несколько дней до начала войны они нашли здесь работу. Но несмотря на это им придется покинуть страну — из-за войны в Украине в Эстонии санкции действуют в отношении всех российских граждан, независимо от того, выступают ли они за Путина или против него.