ГРАФИК | Годовой рост цен почти достиг 22%
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июнем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%. „Поступившее в дома электричество было дороже на 129,6%, теплоэнергия (отопление) – на 62,7%, сетевой газ – на 228,3% и твердое топливо – на 77,3%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 51,1% и дизельное топливо – на 67,3%“, – добавила Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с июнем прошлого года более всего подорожал картофель (на 111,5%), яйца (на 61,9%), свежая рыба (на 57,6%), мука и крупы (на 54,8%), а также специи (на 53,4%).
В сравнении с маем на индекс потребительских цен более всего также повлияли изменения цен, связанные с топливом. За месяц бензин подорожал на 9,9% и дизельное топливо – на 8,4%. Поступившее в дома электричество было дороже на 11,3%, твердое топливо – на 6%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило около пятой части от общего повышения индекса.
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.
Главным представителем общественного интереса к статистической работе „Индекс потребительских цен“ является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.