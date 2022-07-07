Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии снизились на четверть

В июне в Эстонии был продан 1931 новый легковой автомобиль, что на 26% меньше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии этого года клиентам было передано в общей сложности 11 074 новых легковых автомобиля, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными остаются средние и малые внедорожники. На них приходится более половины продаж (58,6%) всех новых легковых автомобилей июня. Доля легковых автомобилей, работающих на альтернативном топливе, в июне составила 36,2%, из них 629 гибридных автомобилей, 47 электромобилей и 23 автомобиля на природном газе.

Toyota продолжает возглавлять рейтинг самых популярных марок автомобилей: в июне 444 покупателя выбрали Toyota. За ней следуют Škoda и Volkswagen с 258 и 219 проданными автомобилями соответственно. В тройку лидеров вошли модели Toyota RAV4 (198 единиц), Volkswagen T-Roc (81) и Toyota Corolla (67).

На рынке коммерческих транспортных средств также наблюдается снижение продаж: в июне клиентам было передано 437 новых коммерческих автомобилей, что на 15,3% меньше, чем в июне прошлого года. За первые шесть месяцев этого года в Эстонии было продано 2 668 новых коммерческих транспортных средств, что на 11,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самым продаваемым автомобильным брендом стал Renault - 78 единиц, за ним следуют Peugeot (54) и Toyota (52).

В сегменте грузовых автомобилей наиболее успешными в июне были Scania и Volvo, которые продали 31 и 24 грузовика соответственно.