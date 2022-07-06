ВИДЕО | Двое голых туристов в старом городе ползали по асфальту. Обеспокоенные прохожие вызвали полицию

Посмотреть на пару, ползающую по булыжной мостовой, собралось много народу. Местные жители наблюдали за гостями с предсказуемым негодованием. Об инциденте сообщил случайный прохожий, которого встревожило такое поведение, сообщил пресс-секретарь полиции порталу Delfi.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили голых мужчину и женщину на улице перед магазином Kolmjalg в Старом городе. Они были настолько пьяными, что абсолютно не ориентировались в пространстве. Полиция отвезла обоих в вытрезвитель.

Всего несколько недель назад, 16 июня, изумленные жители Таллинна стали свидетелями того, как через перекресток Хобуяама энергично шагал абсолютно голый мужчина. В отличие от сегодняшнего инцидента, тот нудист выделялся решительностью и вполне себе бойкой походкой.