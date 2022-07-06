ЧП и криминал
06.07.2022, 21:26

ВИДЕО | Двое голых туристов в старом городе ползали по асфальту. Обеспокоенные прохожие вызвали полицию

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Сегодня около 16.45 в таллиннскую полицию поступило сообщение о том, что на улице Ратаскаеву в Старом городе двое нетрезвых людей ведут себя неадекватно.

Посмотреть на пару, ползающую по булыжной мостовой, собралось много народу. Местные жители наблюдали за гостями с предсказуемым негодованием. Об инциденте сообщил случайный прохожий, которого встревожило такое поведение, сообщил пресс-секретарь полиции порталу Delfi.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили голых мужчину и женщину на улице перед магазином Kolmjalg в Старом городе. Они были настолько пьяными, что абсолютно не ориентировались в пространстве. Полиция отвезла обоих в вытрезвитель.

Всего несколько недель назад, 16 июня, изумленные жители Таллинна стали свидетелями того, как через перекресток Хобуяама энергично шагал абсолютно голый мужчина. В отличие от сегодняшнего инцидента, тот нудист выделялся решительностью и вполне себе бойкой походкой.

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