ВИДЕО | Кая Каллас о переговорах: если создание коалиции не увенчается успехом, отставки я не боюсь

„Я бы сказала, что вчера мы стали ближе, и надеюсь, что сегодня мы станем еще ближе. Сейчас мы вновь взяли небольшой перерыв, чтобы обсудить все между собой“, - сказала она.

Каллас сообщила, что у сторон есть соглашение по детским пособиям, но нет еще по семейным. Спор идет относительно точных сумм и условий.

Она добавила, что, хотя стороны придерживаются разных взглядов, на уступки пошли все. „Социал-демократы пошли на компромисс, вчера партия Isamaa тоже уступила в некоторых вопросах“, - сказала она.

По словам Каллас, и механизмы компенсации цен на электроэнергию, и эстоноязычное образование требуют больших дополнительных денег от налогоплательщиков, и это вызвало споры. Она добавила, что надо будет посмотреть на то, какие будут источники покрытия для реализации идей.

„Уже сейчас мы постарались сделать так, чтобы источники были разумными, и мы смогли воплотить эти вещи, исходя из рамок бюджета. Чтобы мы видели, какие средства могут быть использованы“, - сказала Каллас. В качестве примера она привела то, что деньги от продажи квот на CO2 могут быть использованы на энергетические пособия для наиболее уязвимых домохозяйств.

Каллас сказала, что если создание коалиции не удастся, есть разные решения, но в отставку она уйти не боится.