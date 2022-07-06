Президент Эстонии провозгласил закон об одобрении вхождения Финляндии и Швеции в НАТО

Как отметил Карис, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепит безопасность альянса в целом, а также выведет сотрудничество в регионе Балтийского моря на новый уровнь - не только в сфере безопасности, но и в очень многих областях.

Глава эстонского государства выразил надежду, что процесс ратификации протоколов в странах-членах блока пройдет быстро и обе страны вскорее станут членами НАТО.

Финляндия и Швеция подали ходатайства о вступлении в НАТО 18 мая. На недавнем саммите НАТО в Мадриде было принято решение пригласить обе страны в блок. 5 июля в Брюсселе были подписаны соответствующие протоколы. Теперь их должны ратифицировать парламенты всех стран-членов НАТО.

Парламент Эстонии принял закон о ратификации протоколов сегодня, 6 июня. За это решение проголосовали 79 депутатов.