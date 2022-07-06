Бывшего главу столичного Департамента образования Андреса Паюла утвердили в должности директора школы

Паюла возглавлял Таллиннский Департамент образования чуть меньше 20 лет. 8 июня он подал заявление об отставке, заявив, что хочет выставить свою кандидатуру на выборах директора школы. Официально он не работает с 8 июля.

„В какой-то момент для осуществления своей мечты вы должны сделать этот шаг. Идея стать директором школы была в моей голове 25 лет, я этого не скрываю. Год назад, например, я проспал конкурс на должность директора государственной гимназии Сауэ. Работы в Департаменте образования так много, что на собственные дела времени не хватает. Когда вы устраиваетесь куда-то на работу, нужно мысленно сосредоточиться на новой возможности и завершить предыдущее дело“, - сказал он недавно в интервью EPL.

Открытый конкурс на должность директора школы Сауэ (Saue kool) проходил с 1 по 16 июня. Было подано девять заявлений.

Паюла выбрали шесть из семи членов комиссии.

„Паюла был выбран комиссией благодаря своему большому опыту работы в этой сфере в качестве руководителя школы и сферы образования, высокой мотивации и желанию внести свой вклад в работу учреждения, которое занимается развитием детей. Он понимает важность участия общества и ожидания от школы. Как опытный лидер он является вдохновлением для школьной семьи“, - говорится в пресс-релизе волостной управы Сауэ.

Паюла возглавлял Таллиннский департамент образования с 17 марта 2003 г. С 1999 по 2002 г. он был мэром Сауэ.