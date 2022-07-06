ФОТО | Рийгикогу ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Из 82 присутствовавших депутатов не голосовали центрист Михаил Стальнухин и реформисты Юрген Лиги и Антс Лаанеотс.

Министр предпринимательства и информационных технологий в должности министра иностранных дел Андрес Сутт прокомментировал решение Рийгикогу ратифицировать протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО так:

„Решение о ратификации протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО среди стран-союзников – одно из важнейших внешнеполитических решений этого состава Рийгикогу и часть истории. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепляет не только нашу безопасность, но и безопасность всего альянса.

Сила НАТО заключается в единогласии. Альянс состоящий из 30 членов и более миллиарда человек единогласно согласен с тем, что наша самая большая угроза безопасности – это Россия. Это также является причиной увеличения присутствия и оборонительной позиции союзнических войск в этом регионе. Силовая политика России не мешает нам отстаивать свободу и демократию. Даже сейчас, когда в Украине, в сердце Европы, идет 133-й день жестокой войны России.

Финляндия и Швеция уже самостоятельно являются сильными и обороноспособными странами. Как члены НАТО, они являются теми, кто предлагает безопасность, а не потребителями. Помимо присоединения Финляндии и Швеции, важно подчеркнуть, что Украина и Грузия также имеют перспективу членства в НАТО.

Надеюсь, что процесс ратификации пройдет быстро и в других странах, и что вскоре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сможет направить Финляндии и Швеции официальное приглашение о присоединении, чтобы эти страны стали нашими равными партнерами в НАТО“.