МИД Эстонии: будет крайне досадно, если эстонская компания связана с кражой украинского зерна

Гендиректор отдела общественных связей Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм отметил: „Россия в войне против Украины сделала снабжение продовольствием и вывоз зерна своим оружием. Это означает, что Россия уничтожает и намеренно ворует урожай зерна, препятствует его перевозке, что является опасным для продовольственной безопасности во всем мире и влияет на ситуацию в третьих странах“.

По словам Тамма, Эстония осуждает действия России: „Эстония не считает правильным, когда предприятия способствуют бесчеловечными действиями России против Украины. Если выяснится, что с такой деятельностью связаны и эстонские фирмы, то это будет крайне досадно“.

„Эстонское государство активно поддерживает Украину политически, морально, материально и в сфере обороны. Также мы поддерживаем Украину, выступая за введение и ужесточение Европейским союзом санкций против агрессивной России. Вместе с тем мы работаем вместе с нашими партнерами по ЕС и другими странам во имя того, чтобы найти возможности, как Украина могла бы безопасно вывести из страны зерно“.

Нарушения санкций против России может и не быть

Как считает МИД, в данном случае может и не быть нарушения санкций. Европейский союз не запрещал компаниям вывозить из Украины зерно в третьи страны (к примеру, в Турцию). Если мы имеем дело всё-таки с воровством, то Украине надо этим заниматься и рассматривать это согласно ее уголовному кодексу.

Как добавили в МИД, общим принципом остается то, что ЕС не вводит санкции в отношении вывоза продовольствия в третьи страны, потому что нельзя обрекать обычных людей на голод. В отношении России введены ограничения на ввоз туда дорогого алкоголя, икры рыб ценных пород, товаров роскоши, но обычное и необходимое для жизни продовольствие можно экспортировать.