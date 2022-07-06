ФОТО | Lidl готовится к открытию еще одного магазина в Эстонии

За основу будет взят специальных проект архитектурного бюро 3+1 arhitektid, который оказался победителем проведенного ранее конкурса. Новое здание магазина будет иметь EDGE-сертификат, что означает, что строительство велось с соблюдением требований по обеспечению эффективности ресурсов и с использованием экологичных решений.

Также Lidl инвестирует в инфраструктурные проекты и среду, благоустроив близлежащую к строящемуся магазину территорию.

Для сети важно, чтобы к магазину можно было удобно подъехать как на общественном транспорте, так и на велосипеде и машине.