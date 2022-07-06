Экономика
06.07.2022, 15:19

ФОТО | Lidl готовится к открытию еще одного магазина в Эстонии

 
Lidl Tallinna Sõpruse puiesteel
Lidl Tallinna Sõpruse puiesteel
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Немецкий гигант Lidl начал подготовку к открытию магазина в Вильянди по адресу Рижское шоссе, 1. Сейчас идет процесс составления детальной планировки, которая даст право на возведение здания площадью 3300 м2.

Viljandi Lidli arhitektuuriline lahendus

За основу будет взят специальных проект архитектурного бюро 3+1 arhitektid, который оказался победителем проведенного ранее конкурса. Новое здание магазина будет иметь EDGE-сертификат, что означает, что строительство велось с соблюдением требований по обеспечению эффективности ресурсов и с использованием экологичных решений.

Также Lidl инвестирует в инфраструктурные проекты и среду, благоустроив близлежащую к строящемуся магазину территорию.

Для сети важно, чтобы к магазину можно было удобно подъехать как на общественном транспорте, так и на велосипеде и машине.

Viljandi Lidli arhitektuuriline lahendus

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