На Штромке обнаружено масштабное загрязнение. Спасатели занимаются ликвидацией



Сегодня специалисты приступят к более детальному рассмотрению ситуации.

Первоначально загрязненная территория была огорожена при сотрудничестве с береговой охраной уже 28 июня. Департамент окружающей среды сразу же взял пробы, которые были отправлены в лабораторию. Одновременно с этим спасатели начали вручную собирать загрязнения, и на данный момент собрано уже 42 мешка тяжелых нефтепродуктов.



Советник Департамента окружающей среды Химот Маран отметил, что нефтепродукты нужно собрать как можно скорее. „Однако на данный момент речь не идет о кризисной ситуации, поскольку данное загрязнение привязано к песку и не распространяется дальше Таким образом загрязнение в настоящее время не представляет большой угрозы для морской среды и морских обитателей“, — сказал специалист.



Происхождение загрязнения в настоящее время неизвестно.