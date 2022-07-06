На Штромке обнаружено масштабное загрязнение. Спасатели занимаются ликвидацией
В конце июня Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и управой Пыхья-Таллнна начал сбор старого мазута, обнаруженного в центральной части пляжа Штрооми.
Загрязнение было обнаружено 25 июня на площади около 300 квадратных метров. Оно находилось под песком на глубине примерно одного метра, откуда по каким-то причинам стало просачиваться на поверхность.
Сегодня специалисты приступят к более детальному рассмотрению ситуации.
Первоначально загрязненная территория была огорожена при сотрудничестве с береговой охраной уже 28 июня. Департамент окружающей среды сразу же взял пробы, которые были отправлены в лабораторию. Одновременно с этим спасатели начали вручную собирать загрязнения, и на данный момент собрано уже 42 мешка тяжелых нефтепродуктов.
Советник Департамента окружающей среды Химот Маран отметил, что нефтепродукты нужно собрать как можно скорее. „Однако на данный момент речь не идет о кризисной ситуации, поскольку данное загрязнение привязано к песку и не распространяется дальше Таким образом загрязнение в настоящее время не представляет большой угрозы для морской среды и морских обитателей“, — сказал специалист.
Происхождение загрязнения в настоящее время неизвестно.
Для обеспечения безопасности людей купальная зона пляжа в этом районе на время работ будет закрыта.