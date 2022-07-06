Рост цен на энергоносители в Европе: какие льготы получает население

После того, как жителям Греции пришлось в течение последнего десятилетия почти ежегодно мириться с падением их реальной заработной платы, на этот раз власти в Афинах быстро отреагировали, чтобы смягчить потерю покупательной способности населения. По данным центра Bruegel, для этого греческое правительство подготовило пакет мер в размере 3,7% от ВВП - по отношению к объему производства он является самым дорогим среди всех государств-членов ЕС.

Согласно исследованию брюссельского аналитического центра Bruegel, правительства почти всех европейских стран предприняли шаги для облегчения положения своего населения, страдающего от инфляции. Однако при этом они придерживаются совершенно разных подходов. Вот некоторые примеры.

Это объясняется предотвращением так называемой инфляционной спирали (рост зарплат вызывает увеличение цен, а оно, в свою очередь, стимулирует рост зарплат. - Ред.), возникающей, когда потребители, которым повысили зарплату, номинально имеют все больше и больше денег для покупки того же количества товаров. И из-за этого пропадают экономические стимулы адаптировать потребление к ограниченному из-за роста цен предложению.

Чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство Германии снизило налоги и пошлины на ископаемое топливо. Жители ФРГ, долгое время не имеющие работу, получат единовременное пособие в размере 200 евро, а ежемесячные детские пособия увеличат на 100 евро. Еще одно предложение властей, направленное на смягчение сложившейся ситуации, заключается в том, что партнеры по коллективным тарифным соглашениям - бизнес и профсоюзы - должны договориться лучше о разовой выплате (она в этом случае не облагается налогом), чем о повышении зарплат.

Жизнь дорожает не только в Германии. Многие европейские страны столкнулись сейчас с темпами инфляции, невиданными на протяжении десятилетий. Ключевой ее фактор - рост цен на энергоносители в результате санкций Запада против России, введенных после ее вторжения в Украину.

Уже осенью 2021 года Афины ввели ежемесячные скидки в размере до 42 евро по счетам за электроэнергию для частных лиц и предприятий. Благодаря этому власти сохранили стимул к экономии электроэнергии. Кроме того, относительно большую выгоду от данной меры получают домохозяйства с низкими доходами и малые предприятия.

Однако в начале года правительство изменило свою стратегию: компании получили снижение цены на 65 евро за мегаватт-час (МВт⋅ч), а социально незащищенные домохозяйства - на 180 евро/МВт⋅ч. Эта скидка особенно чувствительна, когда домашнее хозяйство потребляет от трех до пяти мегаватт-часов в год. По такому же принципу действует скидка и для потребителей газа. Недостаток этих мер: у домашних хозяйств в данном случае меньше стимулов для экономии энергии. Это, как правило, приводит к увеличению спроса и, в свою очередь, к росту цен.

В указанном порядке три балтийские республики возглавляют, как сообщает Евростат, и список стран ЕС с самыми высокими темпами инфляции. Они также входят в первую шестерку, когда речь идет о росте цен на электроэнергию. Одна из причин: помимо импорта энергоносителей из России, Таллин, Вильнюс и Рига также закупали у Москвы большие объемы электроэнергии. Поэтому отказ от импорта энергоресурсов из РФ ударил по ним вдвойне.

Как выяснили в центре Bruegel, три балтийских страны тратят заметно отличающиеся суммы (в соотношении с их ВВП) на защиту населения от инфляции. У Эстонии, где самый высокий рост цен на энергоносители, пакет помощи составил всего 0,8% ВВП. Большая часть этих денег достается малоимущим семьям. Кроме того, власти сначала вдвое сократили плату за пользование электросетями, а затем вообще отменили ее, чтобы снизить потребительские цены. В конечном счете, правительство также ограничило цены на газ и электроэнергию.