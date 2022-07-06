В Вильянди едва не было образовано новое правительство. На какой компромисс были готовы пойти партии?(5)
Во вторник представители трех партий собрались в помещениях Вильяндиской мэрии, чтобы образовать новое правительство. По ключевым вопросам были предложены компромиссные решения, однако коалиционный договор так и не был подписан.
В Эстонии уже более месяца у власти находится правительство меньшинства Партии реформ. На состоявшихся во вторник очередных коалиционных переговорах была предпринята попытка решить наконец ключевые вопросы. Пять человек отправились в Вильянди, где потенциальных коалиционных партнеров ожидал руководитель партии „Исамаа“ Хелир-Валдор Сеэдер. В помещениях Вильяндиской горуправы собрались премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус, исполняющая в настоящее время обязанности министра государственного управления, социал-демократы Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут, а также Урмас Рейнсалу («Исамаа“).