В Вильянди едва не было образовано новое правительство. На какой компромисс были готовы пойти партии?

В Эстонии уже более месяца у власти находится правительство меньшинства Партии реформ. На состоявшихся во вторник очередных коалиционных переговорах была предпринята попытка решить наконец ключевые вопросы. Пять человек отправились в Вильянди, где потенциальных коалиционных партнеров ожидал руководитель партии „Исамаа“ Хелир-Валдор Сеэдер. В помещениях Вильяндиской горуправы собрались премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус, исполняющая в настоящее время обязанности министра государственного управления, социал-демократы Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут, а также Урмас Рейнсалу («Исамаа“).

Как стало известно газете Eesti Päevaleht, на обсуждение были вынесены компромиссные предложения, одно из которых касалось повышения пособия на третьего ребенка до 600 евро, его индексацию и выплату до достижения старшим ребенком 24 лет. Кроме того, было выдвинуто предложение установить потолок цен на электроэнергию и начать осуществлять переход на эстоноязычное образование с 2024 года.