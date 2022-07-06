СЛУХИ | Лийна Керсна расторгла договоры с русскими школами

Министерство расторгло договоры с тремя русскими школами Таллинна, которые получили дополнительные деньги на обучение эстонскому языку , но не показали желаемых результатов.



В прошлом году Ekspress и RusDelfi опубликовали на эту тему статью „3,3 miljonit eurot kolmele Tallinna vene koolile: kuidas Keskerakonna juhtimisel raha mutiauku kaob“ („Три русские школы Таллинна получили 3,3 млн евро на изучение эстонского. Как были использованы средства, непонятно“).

Там отмечалось, что отсутствие отчетности и политическое давление вызывают вопросы о том, тратились деньги.

