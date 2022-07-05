Курс евро упал до минимума двух десятилетий

Новости о том, что норвежские оффшорные рабочие начали во вторник забастовку, которая сократит добычу нефти и газа, усилили опасения по поводу нехватки энергоресурсов в Европе, пишет Reuters.

Евро упал на 1,3% по отношению к доллару - до 1,0281 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года. По отношению к швейцарскому франку он упал на 0,9% - до 0,9925 франка, самого низкого уровня с 2015 года.

„Все готовятся к отключению „Северного потока“, и Россия уже дала понять, что будет использовать его в качестве оружия. Так что это действительно подрывает конкурентоспособность немецкого производства“, — сказал Джордан Рочестер, валютный аналитик Nomura.

В Германии огромное производство, поэтому мы уже сталкиваемся с дефицитом энергии, конкурентоспособность еврозоны рухнет, а ее экспорт будет сокращен“.

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