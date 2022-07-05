КаПо задержала старейшину района Пирита(48)
Сегодня Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала старейшину района Пирита Тыниса Лийната.
По предварительным данным, есть основания подозревать, что Тынис Лийнат воспользовался своим положением на посту старейшины района Пирита, оказав влияние на проводимые управой государственные закупки и получив за это взятку.
В даче взятки подозревается 51-летний мужчина. 40-летний мужчина подозревается в посредничестве при даче взятки. 49-летний мужчина подозревается в даче взятки, страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев пояснила, что, согласно подозрению, Тынис Лийнат использовал свое служебное положение для того, чтобы направлять в нужное русло решения по закупкам, касающимся благоустройства улиц, зеленых зон и пляжей Пирита. „Согласно подозрению, речь идет о преступлении, совершенном из личных корыстных побуждений и не связанном с деятельностью партии“, — добавила Олев.
„Уровень коррупции в Эстонии низок, однако каждое дело, касающееся высокопоставленных чиновников, серьезно подрывает чувство справедливости в обществе“, — прокомментировал в свою очередь руководитель бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп. По его словам, борьба с коррупцией является частью обеспечения безопасности Эстонского Государства в целом.
„Мы должны помнить, что чиновник, действующий в своих интересах, подрывает веру народа Эстонии в функционирование государства и таким образом может косвенно повлиять на волю народа к обороне“, — подчеркнул Пуусепп.
Уголовное производство ведет КаПо под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
О коррупции или связанных с этим подозрениях необходимо сообщать либо в КаПо по адресу info24@kapo.ee, либо в полицию по адресу korruptsionivihje@politsei.ee.
Тынис Лийнат является членом Центристской партии.
Генеральный секретарь партии Андре Ханимяги ранее сказал Delfi, что ему пока ничего не известно о задержании Лийната.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт также отметил в обед, что ничего не знает. „Это очень серьезное подозрение. О сути дела я сейчас ничего не знаю. У нас нет информации ни от прокуратуры, ни от Тыниса Лийната. Будем надеяться, что правоохранительные органы сделают свою работу быстро, а мы готовы к всяческому сотрудничеству“, - сообщил мэр.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.