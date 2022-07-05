КаПо задержала старейшину района Пирита

По предварительным данным, есть основания подозревать, что Тынис Лийнат воспользовался своим положением на посту старейшины района Пирита, оказав влияние на проводимые управой государственные закупки и получив за это взятку.



В даче взятки подозревается 51-летний мужчина. 40-летний мужчина подозревается в посредничестве при даче взятки. 49-летний мужчина подозревается в даче взятки, страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.



Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев пояснила, что, согласно подозрению, Тынис Лийнат использовал свое служебное положение для того, чтобы направлять в нужное русло решения по закупкам, касающимся благоустройства улиц, зеленых зон и пляжей Пирита. „Согласно подозрению, речь идет о преступлении, совершенном из личных корыстных побуждений и не связанном с деятельностью партии“, — добавила Олев.



„Уровень коррупции в Эстонии низок, однако каждое дело, касающееся высокопоставленных чиновников, серьезно подрывает чувство справедливости в обществе“, — прокомментировал в свою очередь руководитель бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп. По его словам, борьба с коррупцией является частью обеспечения безопасности Эстонского Государства в целом.



„Мы должны помнить, что чиновник, действующий в своих интересах, подрывает веру народа Эстонии в функционирование государства и таким образом может косвенно повлиять на волю народа к обороне“, — подчеркнул Пуусепп.



Уголовное производство ведет КаПо под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.



О коррупции или связанных с этим подозрениях необходимо сообщать либо в КаПо по адресу info24@kapo.ee, либо в полицию по адресу korruptsionivihje@politsei.ee.



Тынис Лийнат является членом Центристской партии.

Генеральный секретарь партии Андре Ханимяги ранее сказал Delfi, что ему пока ничего не известно о задержании Лийната.