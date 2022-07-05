Энергетические компании: ситуация с газом критическая, Эстонии необходимо альтернативное топливо

Глава госкомпании Eesti Energia Хандо Суттер в письме министру экономики отметил, что потребность в природном газе в регионе Финляндии и стран Балтии, которая составляет около 60 тераватт-часов в энергетическом эквиваленте, в настоящее время обеспечена в объеме не более 39 тераватт-часов, в зимний период этого будет недостаточно, передает rus.err.ee.

Поскольку продавцы газа в такой ситуации не решаются брать на себя обязательства по покрытию потребностей всех участников рынка, министерство призвало предприятия этого сектора готовиться к внедрению альтернативных видов топлива, таких как сланцевый мазут.

Однако по условиям экологических разрешений использовать жидкое топливо можно только в качестве резервного топлива (не более десяти дней в году), либо же устанавливать дополнительные устройства для очистки выхлопных газов, которые просто невозможно установить до начала отопительного сезона , поэтому Суттер предлагает министерству сделать исключение, смягчающее требования к количеству выхлопных газов.

Также стоит вопрос, смогут ли эстонские продавцы природного газа получить закупленный ими газ из Инчукалнского хранилища в Латвии, если в Латвии объявят чрезвычайную ситуацию.

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