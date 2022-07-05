Новости Эстонии
05.07.2022, 12:53

Перед посольством РФ пройдет акция в защиту культурного наследия Украины

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ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

В среду, 6 июля, перед зданием посольства России в Таллинне пройдет акция в защиту украинской культуры от уничтожения Российской Федерацией.

В роли организатора мероприятия выступит Конгресс украинцев Эстонии.

Как сообщила во вторник rus.err.ee его председатель Вира Конык, присоединиться к акции, которая начнется в 18:00, приглашаются все неравнодушные.

Во время акции возле здания посольства будет установлена ​​скульптура, вокруг которой разместят мешки.

„Чтобы защитить исторические и культурные памятники, украинцы сооружают вокруг них стены, сложенные из мешков с песком. Такие стены уже стали символом варварства российских военных против украинской культуры“, - пояснила Конык.

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