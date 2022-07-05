Перед посольством РФ пройдет акция в защиту культурного наследия Украины

В роли организатора мероприятия выступит Конгресс украинцев Эстонии.

Как сообщила во вторник rus.err.ee его председатель Вира Конык, присоединиться к акции, которая начнется в 18:00, приглашаются все неравнодушные.

Во время акции возле здания посольства будет установлена ​​скульптура, вокруг которой разместят мешки.

„Чтобы защитить исторические и культурные памятники, украинцы сооружают вокруг них стены, сложенные из мешков с песком. Такие стены уже стали символом варварства российских военных против украинской культуры“, - пояснила Конык.