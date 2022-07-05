Комиссия: ни одна из больниц Эстонии не готова к эпидемии и военному положению

По словам председателя комиссии Сирет Котка, Таллиннская больница очень нужна жителям. „В четверг правительство приняло политическое решение, что государство не будет поддерживать финансирование больницы из средств программы на восстановление. Это крайне удивительно. Новое помещение больницы необходимо, чтобы мы могли обеспечивать жителям медицинские услуги. Подчеркну, что строительство больницы касается не только города Таллинна. Оно затронет до 600 000 человек, – отметила Котка. – Я очень надеюсь, что государство осознает свою ответственность и поймет, что строительство Таллиннской больницы необходимо продолжить“.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что организация медицинских услуг является обязанностью государства. Тем не менее, Таллинн был готов внести существенный вклад. „Решение города Таллинна взять на себя большую ответственность несмотря на то, что организация медицинских услуг является обязанностью государства, заслуживает признания и благодарности. Никто из членов комиссии не сомневается в необходимости Таллиннской больницы. Вопрос касается лишь источников финансирования. В то же время Эстония – это не только Таллинн. Государство должно обеспечивать возможности для жизни и доступность медицинской помощи и в уездах. Ведь невозможно представить, что в связи с удорожанием строительства другие уже начатые проекты по Эстонии будут заморожены“, – сказала она.