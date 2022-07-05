Комиссия: ни одна из больниц Эстонии не готова к эпидемии и военному положению(9)
Во вторник комиссия Рийгикогу по социальным делам провела открытое внеочередное заседание, чтобы ознакомиться с последствиями решения правительства исключить из программы восстановления и укрепления экономики Эстонии строительство Таллиннской больницы и создание для Департамента полиции и пограничной охраны возможности использования многофункционального медицинского вертолета.
По словам председателя комиссии Сирет Котка, Таллиннская больница очень нужна жителям. „В четверг правительство приняло политическое решение, что государство не будет поддерживать финансирование больницы из средств программы на восстановление. Это крайне удивительно. Новое помещение больницы необходимо, чтобы мы могли обеспечивать жителям медицинские услуги. Подчеркну, что строительство больницы касается не только города Таллинна. Оно затронет до 600 000 человек, – отметила Котка. – Я очень надеюсь, что государство осознает свою ответственность и поймет, что строительство Таллиннской больницы необходимо продолжить“.
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что организация медицинских услуг является обязанностью государства. Тем не менее, Таллинн был готов внести существенный вклад. „Решение города Таллинна взять на себя большую ответственность несмотря на то, что организация медицинских услуг является обязанностью государства, заслуживает признания и благодарности. Никто из членов комиссии не сомневается в необходимости Таллиннской больницы. Вопрос касается лишь источников финансирования. В то же время Эстония – это не только Таллинн. Государство должно обеспечивать возможности для жизни и доступность медицинской помощи и в уездах. Ведь невозможно представить, что в связи с удорожанием строительства другие уже начатые проекты по Эстонии будут заморожены“, – сказала она.
Участники заседания отметили, что качество современной медицинской помощи зависит от современных технологий. Для этого необходимы современные помещения. В то же время, полностью амортизированных больничных помещений очень много и, несмотря на ремонт, их количество постоянно растет. Лишь 10 % больничных помещений находятся на таком уровне, что в них можно будет спокойно продолжать работу в течение 25 лет. Также прозвучала оценка, согласно которой современные медицинские услуги в зданиях Ида-Таллиннской центральной больницы и Ляэне-Таллиннской центральной больницы, которые планируется объединить в Таллиннскую больницу, можно оказывать в течение еще семи-восьми лет. Особенно остро в них стоят проблемы вентиляции и кондиционирования воздуха. Серьезной проблемой является и внутренняя логистика в больницах. На данный момент ни одна из больниц не может обеспечить помещения и логистику, которые были бы на 100 % готовы к эпидемии. Кроме того, ни одна из больниц не готова к военному положению.
На видео-заседание комиссии были приглашены министр социальной защиты Сигне Рийсало, исполняющая обязанности министра здоровья и труда, руководитель проекта Таллиннской больницы Райнер Аавик, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер, мэр Таллинна Михаил Кылварт, член правления SA Tallinna Haigla Arendus Свен Крууп, государственный контролер Янар Холм, генеральный контролер отдела аудита Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен и вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам имущества, планирования и технологии Пирет Лиллевяли.
В четверг, ссылаясь на возросшие финансовые и временные риски, правительство решило исключить из программы по восстановлению и укреплению экономики Эстонии три проекта. В их числе – строительство Таллиннской больницы в объеме 280 миллионов евро и создание для Департамента полиции и пограничной охраны возможности использования многофункционального медицинского вертолета в объеме 46,3 миллиона евро.
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