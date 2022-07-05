В Eesti Energia объяснили резкие скачки цен на электричество в течение дня

Суттер пояснил, что на цену влияет доступность мощностей по передаче энергии между странами: „С одной стороны, объем передачи из Швеции в Финляндию и какая часть этой энергии дойдет [через Финляндию] до нас, сколько поступит из Финляндии и сколько уйдет из Эстонии. Поскольку передача [электричества] в Латвию в последние дни была ограничена из-за масштабных работ по техническому обслуживанию и строительству линий, то количество энергии, идущей от нас в южном направлении, было ограничено, и это тоже довольно сильно повлияло на наши цены“.

Пропускная способность между Эстонией и Латвией в настоящее время составляет 550 мегаватт или треть от номинальной мощности соединения. „В Латвии и Литве цена иногда в два раза выше, чем в Эстонии“, - отметил Суттер.

По его словам, в последние недели в Эстонии также было мало ветровой энергии, которая могла бы сбить цены: „Общий фон все же таков, что цены на электроэнергию по-прежнему очень высокие, и если мы посмотрим на среднюю цену, то среднесуточные цены в Эстонии на этой неделе, похоже, превысят 200 евро, что неразумно много для лета“.