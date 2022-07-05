Лийна Керсна подписала совместное заявление с министрами спорта 34 стран: агрессорам не место на одних соревнованиях с нами(2)
Исполняющая обязанности министра культуры Лийна Керсна совместно с министрами спорта и высшими должностными лицами 34 государств подписала совместное заявление, в котором вновь содержится призыв к международным спортивным федерациям запретить участие России и Беларуси в международных спортивных организациях, а также признательность тем организациям, которые уже сделали это.
В заявлении подчеркивается, что военная агрессия России против Украины при попустительстве белорусского правительства недопустима и является серьезным нарушением международных обязательств России.
„Сегодня международный спорт никоим образом не отделен от политики, и Россия и Беларусь используют спорт для достижения своих стратегических целей. Совместным заявлением мы даем четкий сигнал о том, что агрессорам не место на одних спортивных площадках и соревнованиях с нами“,- сказала исполняющая обязанности министра культуры Лийна Керсна.
Подписавшие заявления государства подчеркивают, что, хотя спортивные организации являются автономными, членство национальных спортивных организаций России и Беларуси в международных федерациях должно быть приостановлено. Кроме того, лица, тесно связанные с Россией и Беларусью, в том числе правительственные чиновники, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, таких как советы и организационные комитеты. Также подчеркивается, что национальные и международные спортивные организации должны прекратить трансляцию спортивных соревнований в России и Беларуси.
В совместном заявлении говорится, что в случае, если какая-либо спортивная организация все же допускает участников из России и Беларуси к участию в своих соревнованиях, должно быть ясно, что они не представляют государство Россия или Беларусь. Кроме всего прочего, любое использование символики России и Беларуси должно быть запрещено.
Подписавшие стороны призывают международное спортивное сообщество продолжать проявлять солидарность с украинским народом, по возможности поддерживая жизнеспособность и восстановление украинского спорта.
К заявлению присоединились 25 стран Европейского Союза, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и США.
Полный текст заявления можно найти на сайте Министерства культуры.
Предыдущее подобное заявление можно прочитать на сайте Министерства культуры.
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