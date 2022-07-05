Лийна Керсна подписала совместное заявление с министрами спорта 34 стран: агрессорам не место на одних соревнованиях с нами

В заявлении подчеркивается, что военная агрессия России против Украины при попустительстве белорусского правительства недопустима и является серьезным нарушением международных обязательств России.

„Сегодня международный спорт никоим образом не отделен от политики, и Россия и Беларусь используют спорт для достижения своих стратегических целей. Совместным заявлением мы даем четкий сигнал о том, что агрессорам не место на одних спортивных площадках и соревнованиях с нами“,- сказала исполняющая обязанности министра культуры Лийна Керсна.

Подписавшие заявления государства подчеркивают, что, хотя спортивные организации являются автономными, членство национальных спортивных организаций России и Беларуси в международных федерациях должно быть приостановлено. Кроме того, лица, тесно связанные с Россией и Беларусью, в том числе правительственные чиновники, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, таких как советы и организационные комитеты. Также подчеркивается, что национальные и международные спортивные организации должны прекратить трансляцию спортивных соревнований в России и Беларуси.

В совместном заявлении говорится, что в случае, если какая-либо спортивная организация все же допускает участников из России и Беларуси к участию в своих соревнованиях, должно быть ясно, что они не представляют государство Россия или Беларусь. Кроме всего прочего, любое использование символики России и Беларуси должно быть запрещено.

Подписавшие стороны призывают международное спортивное сообщество продолжать проявлять солидарность с украинским народом, по возможности поддерживая жизнеспособность и восстановление украинского спорта.

К заявлению присоединились 25 стран Европейского Союза, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и США.

Полный текст заявления можно найти на сайте Министерства культуры .

Предыдущее подобное заявление можно прочитать на сайте Министерства культуры .

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