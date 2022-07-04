ГРАФИК И ТАБЛИЦЫ | Инфляция установила в Эстонии новый рекорд. Какие 20 товаров подорожали больше всего?(4)
Вчера статистическое агентство Евросоюза (Евростат) обнародовало предварительную информацию по инфляции за июнь. Эстония ожидаемо по темпам инфляции в годовом исчислении оказалась на первом месте. Издание Delfi Ärileht составило список 20 наиболее подорожавших за год товаров.
В еврозоне в среднем годовая инфляция составила (по предварительным данным) 8,6%.
Среди стран ЕС самая высокая инфляция зафиксирована в Эстонии (22%). За нашей страной следуют Литва (20,5%) и Латвия (19%). В месячном исчислении (по сравнению с маем) Эстония находится на четвертом месте, впереди нас Литва, Словения и Латвия.
На основании данных Департамента статистики издание Delfi Ärileht составило таблицы, показывающие, какие товары подорожали в Эстонии за год больше всего. В первой таблице - продукты, во второй - топливо.