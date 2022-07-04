ГРАФИК И ТАБЛИЦЫ | Инфляция установила в Эстонии новый рекорд. Какие 20 товаров подорожали больше всего?

В еврозоне в среднем годовая инфляция составила (по предварительным данным) 8,6%.

Среди стран ЕС самая высокая инфляция зафиксирована в Эстонии (22%). За нашей страной следуют Литва (20,5%) и Латвия (19%). В месячном исчислении (по сравнению с маем) Эстония находится на четвертом месте, впереди нас Литва, Словения и Латвия.

На основании данных Департамента статистики издание Delfi Ärileht составило таблицы, показывающие, какие товары подорожали в Эстонии за год больше всего. В первой таблице - продукты, во второй - топливо.

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