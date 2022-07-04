Автомобильный рынок продолжает падение. Чем это вызвано?

По словам руководителя Эстонского союза предприятий, продающих и обслуживающих автомобили (AMTEL) Арно Силлата, больше всего на европейский автомобильный рынок влияет так называемый „зеленый поворот“. „В общем и целом больше всего на авторынок влияет движение Европейского союза в направлении 100-процентного перехода на электромобили“, - пояснил Силлат. По его мнению, в ближайшее время ситуация легче не станет, потому что нынешняя технология производства электромобилей не позволяет снижать цены на машины. И трудно сказать, как быстро могут быть найдены новые решения.

Как сказал Таави Лепик, исполнительный директор Elke Grupp, одного из крупнейших эстонских продавцов автомобилей, всё большую часть продаж составляют гибридные машины, при этом машины Toyota имеют здесь уже 42%.

По словам Лепика, хотя у некоторых производителей по отдельным моделям образовался складской запад, в целом автомобили продаются быстро, и продажа идет в основном по предварительному заказу. Время ожидания составляет от пары месяцев до года.

„По-прежнему „горячим“ остается рынок подержанных машин, где малоиспользованные легковые машины продаются местами уже по цене новых“, - сказал директор Elke Grupp. По его мнению, тем, кто намерен сменить машину, следует поторопиться, так как рост цен на сырье отразится, по всей видимости, на цене новых машин.

В списке производителей проданных в Эстонии легковых машин лидирует Toyota (24,3%), далее идут Škoda (11,9%) и Volkswagen (9,7%).

В сегменте фургонов первую тройку составляют Renault (23,2%), Toyota (18,8%) и Peugeot (15,6%).