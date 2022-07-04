ГРАФИКИ | Замедление роста промышленного производства продолжается

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в мае, как и в апреле, было заметно замедление роста в обрабатывающей промышленности. „Однако горнодобывающий сектор рос благодаря торфяной промышленности, а энергетика росла благодаря увеличению собственного производства электроэнергии“, - добавила Бундер.

Хотя в мае более чем в половине сфер деятельности обрабатывающей промышленности объем производства увеличился, объемы нескольких важных направлений деятельности остались прежними или уменьшились. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (на 20,0%), электрооборудования (на 19,2%), а также прочих машин и оборудования (на 19,0%). Объемы производства остались практически на прежнем уровне в сферах производства металлических изделий (0,3%) и продуктов питания (0,8%), и сократились в сфере обработки древесины (на 1,6%).

На внешнем рынке было продано 67,2% общего объема продукции обрабатывающей промышленности, доля экспорта была наибольшей в производстве компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт увеличились в текущих ценах по сравнению с маем 2021 года на 31% и на внутреннем рынке на 27,2%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в мае общие объемы производства сократились по сравнению с апрелем на 0,3%, а в обрабатывающей промышленности на 2,2%.

Производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с маем 2021 года на 88,4%, а производство тепла сократилось на 3,2%.

Промышленность – крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс объема промышленной продукции“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.