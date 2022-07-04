Экономист: перспективы роста обрабатывающей промышленности ухудшаются

Рост розничных продаж также замедлился во втором квартале. Хотя объем продаж, или скорректированная на инфляцию выручка от реализации, компаний розничной торговли в первом квартале увеличилась на одну десятую, средний рост в период с апреля по май составил около 7%. Предварительные данные за июнь показывают, что рост оборота Swedbank по платежам с использованием карточек продолжает замедляться, что, в свою очередь, означает, что рост объема розничных платежей замедлится или даже снизится. В то же время, если мы посмотрим на налоги, которые учитываются в росте (НСО и акцизы), их рост с поправкой на инфляцию в апреле и мае был даже немного лучше, чем в первом квартале.

Состояние экономики Эстонии лучше всего описывается показателями обрабатывающей промышленности, крупнейшей отрасли по обороту и крупнейшего экспортера товаров. Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности в мае замедлились до 2%. Если в первом квартале он вырос почти на 5%, то за первые два месяца второго квартала – почти на 3%. В мае наибольший вклад в рост производства в обрабатывающей промышленности внесли отрасли электроники и электрооборудования, в то время как снижение в текстильной, деревообрабатывающей и химической промышленности стало основным фактором, сдерживающим рост.

Объем производства в промышленном секторе Эстонии в мае вырос на 5% в годовом исчислении. Увеличение объема отражает рост оборота с поправкой на цену. Если в первом квартале промышленное производство выросло почти на 4%, то в первые два месяца второго квартала оно даже ускорилось. Это было обусловлено значительным ростом производства энергии, при этом импорт вырос на четверть в горнодобывающей промышленности и на треть в производстве электроэнергии. Увеличение производства энергии произошло за счет роста производства электроэнергии на 88%, в то время как производство тепла снизилось.

Чувство уверенности в производственных фирмах падает с очень высокого уровня прошлого года

Чувство уверенности среди промышленных предприятий Эстонии быстро ухудшилось, но с очень высокого уровня в прошлом году, и в июне было примерно на том же уровне, что и в 2017–2018 годах. Оценка предприятиями своих портфелей заказов и способности увеличить производство в ближайшие месяцы также ухудшилась. Однако такого ослабления чувства уверенности, как это было два года назад во время шока, вызванного коронакризисом, не произошло. Скорее, ослабление чувства уверенности среди промышленных компаний похоже на то, что наблюдалось в 2019 году. Однако в ближайшие месяцы перспективы для обрабатывающей промышленности ухудшатся.

Перебои в поставках и ослабление ценового давления в еврозоне

По данным опроса предпринимателей, объем производства в обрабатывающей промышленности еврозоны в июне снизился после двух лет роста. Это было вызвано снижением спроса, так как подрядные компании стали более осторожными в связи с ускорением роста цен и ухудшением экономических перспектив. В ближайшие месяцы снижение объемов производства может углубиться. В то же время, некоторые ограничения предложения постепенно ослабевают, что уменьшило восходящее давление на цены со стороны промышленных товаров. Ожидается, что в третьем квартале ценовое давление продолжит ослабевать на фоне снижения спроса в обрабатывающей промышленности еврозоны. В то же время, если посмотреть на импортные и экспортные цены производителей в Эстонии, то ускорение их роста продолжалось очень быстрыми темпами.

За ростом объемов производства в мировой обрабатывающей промышленности стоит восстановление экономики Китая

Если смотреть на мир в целом, то в июне после трех месяцев спада производство в обрабатывающей промышленности восстановилось. Это произошло в основном благодаря восстановлению китайской экономики, которая освободилась от ковидных ограничений. Однако в конце второго квартала общий спрос был слабым – рост новых заказов замедлился, а деловое чувство уверенности ухудшилась. Фирмы обеспокоены быстрым ростом цен и перебоями в поставках. В то же время, как и в еврозоне, в среднем по миру для компаний наблюдается некоторое ослабление роста цен на производственные ресурсы и сокращение сроков поставки, что говорит о том, что пик этих проблем, возможно, пройден. Картина по цветным металлам неоднозначна, но в целом цены на них достигли пика весной этого года, и в последние месяцы стремительно снижались. В то же время цены на цветные металлы остаются значительно выше допандемических уровней.