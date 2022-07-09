Экономика
09.07.2022, 08:08

Чем криптовалюта похожа на МММ и что стоит знать тем, кто собирается переводить деньги в Россию через биткоины?

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Анна Тамм
ФОТО: ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Что стоит знать о биткоине, прежде чем в него вкладываться и использовать для пересылки денег в Россию? А стоит ли вообще инвестировать в криптовалюту? IT-предприниматель Антон Кекс помог RusDelfi разобраться в этих вопросах и создать подробную экспертизу: как вести себя в мире криптовалют, и что делать, если у вас остались родственники по ту сторону границы.

Это один из способов приобретения криптовалюты, когда вы не покупаете ее на бирже, а делаете это самостоятельно. Изначально биткоины, да и вообще вся криптовалюта, задумывалась именно так. Вы используете для этого специальное программное обеспечение, для биткоинов оно одно, для других видов криптовалют - другое. Этот софт позволяет на блокчейне совершать покупки-продажи. Но сам само программное обеспечение довольно технически сложное, нуждается в определенных навыках. Самая же большая сложность и опасность - сохранение приватных ключей. Это работает так же как и цифровая подпись в Эстонии. Однако смысл ее в том, что ваши цифровые ключи хранятся на ID-карте или на Smart-ID, чтобы их случайно не потерять. Проблема биткоина именно в этом.

Особенно на начальном этапе много людей потеряло свои ключи, а значит - и доступ к своим деньгам. Представьте - у вас есть огромный бронированный сейф с вашими деньгами, но ключа от него нет. В случае с биткоином если у тебя утеряны ключи, то у тебя нет абсолютно никакой возможности их восстановить. Считается даже, что большАя часть всех существующих биткоинов - процентов 20-30 - на самом деле потеряна.

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