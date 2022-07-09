Чем криптовалюта похожа на МММ и что стоит знать тем, кто собирается переводить деньги в Россию через биткоины?

Это один из способов приобретения криптовалюты, когда вы не покупаете ее на бирже, а делаете это самостоятельно. Изначально биткоины, да и вообще вся криптовалюта, задумывалась именно так. Вы используете для этого специальное программное обеспечение, для биткоинов оно одно, для других видов криптовалют - другое. Этот софт позволяет на блокчейне совершать покупки-продажи. Но сам само программное обеспечение довольно технически сложное, нуждается в определенных навыках. Самая же большая сложность и опасность - сохранение приватных ключей. Это работает так же как и цифровая подпись в Эстонии. Однако смысл ее в том, что ваши цифровые ключи хранятся на ID-карте или на Smart-ID, чтобы их случайно не потерять. Проблема биткоина именно в этом.