Более половины жителей Эстонии готовы платить больше, если это приведет к независимости от российских ресурсов

Согласно проведенному банком Citadele в странах Балтии опросу, 37% жителей Эстонии готовы в течение короткого периода платить больше за отопление, если это поможет им стать независимыми от российских ресурсов. Дополнительно 15% указали, что готовы это сделать, хотя это для них сложно финансово.

„Вероятно, осенью платить за отопление помещений придется больше, так как, например, сейчас обсуждаются изменения тарифов на отопление, которые в некоторых волостях могут увеличиться до двух раз. В таких случаях поможет экономия. Владельцам частных домов стоит подумать об утеплении, замене систем отопления на более экономичные альтернативы или покупке солнечных батарей. Это более крупная инвестиция, но с существенной долгосрочной выгодой“, — говорит глава эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.



Меньше всего готовы платить более высокую цену за отопление жители Латвии: 39 % респондентов отметили, что не согласны это делать. В Литве такой вариант отметили лишь 22 % опрошенных.



Кроме того, 48 % жителей Эстонии уже сейчас стараются по возможности экономить, чтобы снизить расходы и, таким образом, быть готовыми к следующему отопительному сезону. „Они стараются меньше тратить на развлечения, еду, транспорт и другие вещи, в которых нет прямой необходимости. Люди боятся, что им не хватит денег, чтобы пережить следующий отопительный сезон“, —отметил Моппель.



Он призвал всех потребителей „проявить осторожность“ и начать экономить.



Почти треть, или 29 % респондентов, заявили, что напрямую экономить не будут, но отказались от запланированных крупных покупок, таких как путешествие, покупка автомобиля или ремонт. 13 % людей планируют покрыть разницу за счет уже имеющихся сбережений.



„Кроме того, десять процентов ответивших планируют инвестировать в повышение энергоэффективности своего дома. Если такая возможность есть, то это, безусловно, разумный поступок, поскольку это многолетняя инвестиция, которая в любом случае будет выгодной“, — пояснил эксперт.