Новости Эстонии
04.07.2022, 11:32

В Рийгикогу на экстренном заседании обсудили судьбу Таллиннской больницы

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Tallinna Haigla
Tallinna Haigla
ФОТО: Raepress | Ekspress Meedia

Сегодня в 11 часов началось экстренное заседание парламентской комиссии по социальным вопросам для обсуждения судьбы Таллиннской больницы.

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Заседание проходит посредством видеомоста. В нем принимают участие Сигне Рийсало, которая сейчас исполняет обязанности министра здоровья и труда, председатель Ляэне-Таллиннской больницы Аркадий Попов, председатель правления Ида-Таллиннской больницы Тармо Ваклер, мэр Таллинна Михаил Кылварт, госконтролер Яанар Холм и главный контролер аудиторского отдела госконтроля Инес Матсалу-Нурминен.

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