ФОТО | Банк Эстонии выпустил в обращение монеты со специальным дизайном(2)
Банк Эстонии выпустил в обращение монету номиналом в 2 евро, посвященную 35-летнему юбилею программы по обмену студентами Erasmus+.
Erasmus+ — это программа Европейского Союза, которая финансирует проекты в области образования, обучения, работы с молодежью и спорта. Целью программы является поддержка международного обучения, развитие сотрудничества между странами и объединение различных культур.
Монета номиналом 2 евро, посвященная годовщине программы Erasmus+, является общей памятной монетой еврозоны, то есть она выпущена в обращение всеми странами еврозоны. Автор оформления монеты - Хоакин Хименес.
В Эстонии в обращение выпущено 1 000 000 монет, из которых 12 000 - качества BU в сувенирной упаковке. Стоимость монетной карты 12 евро (включая налог с оборота), автором ее оформления является Индрек Ильвес.
Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.