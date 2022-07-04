Новости Эстонии
04.07.2022, 09:56

ФОТО | Банк Эстонии выпустил в обращение монеты со специальным дизайном

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Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Банк Эстонии выпустил в обращение монету номиналом в 2 евро, посвященную 35-летнему юбилею программы по обмену студентами Erasmus+.

Erasmus+ — это программа Европейского Союза, которая финансирует проекты в области образования, обучения, работы с молодежью и спорта. Целью программы является поддержка международного обучения, развитие сотрудничества между странами и объединение различных культур.

Монета номиналом 2 евро, посвященная годовщине программы Erasmus+, является общей памятной монетой еврозоны, то есть она выпущена в обращение всеми странами еврозоны. Автор оформления монеты - Хоакин Хименес.

Erasmus münt

В Эстонии в обращение выпущено 1 000 000 монет, из которых 12 000 - качества BU в сувенирной упаковке. Стоимость монетной карты 12 евро (включая налог с оборота), автором ее оформления является Индрек Ильвес.

Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.

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