ФОТО | Банк Эстонии выпустил в обращение монеты со специальным дизайном

Erasmus+ — это программа Европейского Союза, которая финансирует проекты в области образования, обучения, работы с молодежью и спорта. Целью программы является поддержка международного обучения, развитие сотрудничества между странами и объединение различных культур.



Монета номиналом 2 евро, посвященная годовщине программы Erasmus+, является общей памятной монетой еврозоны, то есть она выпущена в обращение всеми странами еврозоны. Автор оформления монеты - Хоакин Хименес.