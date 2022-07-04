WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на $1 млн за недопуск россиянок на Уимблдон

Источник сообщает, что LTA была оштрафована на $ 750 тыс., а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на $ 250 тыс. Оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах, пишет Чемпионат.

Однако сообщается, что разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет выбора организациям. Напомним, ранее организаторы Уимблдона решили не допустить к розыгрышу-2022 всех теннисистов из России и Беларуси.

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