В Харьюмаа столкнулись два BMW: 19-летняя девушка в больнице

Вчера, в 17.53, в волости Ания Харьюмаа на 11-м километре шоссе Ягала-Кяравете произошло дорожно-транспортное происшествие. По первоначальным данным, 44-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW 535D, врезался сзади в ехавший впереди автомобиль BMW 530XD, за рулем которого находился 20-летний мужчина.