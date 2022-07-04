ЧП и криминал
04.07.2022, 09:39

В Харьюмаа столкнулись два BMW: 19-летняя девушка в больнице

 (1)
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В воскресенье в Харьюмаа два автомобиля BMW попали в аварию.

Вчера, в 17.53, в волости Ания Харьюмаа на 11-м километре шоссе Ягала-Кяравете произошло дорожно-транспортное происшествие. По первоначальным данным, 44-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW 535D, врезался сзади в ехавший впереди автомобиль BMW 530XD, за рулем которого находился 20-летний мужчина.

Находившуюся в автомобиле BMW 530XD 19-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии