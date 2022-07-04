Кому положена компенсация за лечение зубов?

По словам доверенного врача отдела по связи с партнерами Больничной кассы Тийи Зейго, разница в цифрах может быть частично связана с тем, что Больничная касса получает счета только от клиник-договорных партнеров, но некоторые люди предпочитают обращаться к зубному врачу, у которого нет действующего договора с Больничной кассой. Однако, отмечает Зейго, оба показателя посещаемости могли бы быть выше.

Для контрольного осмотра зубов и полости рта рекомендуется посещать врача через каждые один-два года. Половина респондентов заявили, что их последний контрольный визит был в пределах рекомендованных сроков, однако проверка медицинских счетов из зубных кабинетов, лежащих в основе частичной компенсации лечения зубов, показывает, что эта доля на самом деле ниже. В 2021 году предназначенной для них компенсацией воспользовалось только 33% людей старше 35 лет.

Опросники, заполненные в ходе исследования, показали, что сами люди оценивают здоровье своей полости рта как скорее плохое. Более трети – как довольно плохое или очень плохое. Почти 40% считают, что им определенно нужна стоматологическая помощь прямо сейчас.

Осмотры показали, что только четверть людей не нуждалась в лечении заболеваний полости рта в момент исследования. „Три четверти людей нуждается в лечении зубов, и почти половине необходимо было удалить зубной камень“, – отмечает доктор Синиярв.

„С каждым десятилетием жизни доля здоровых зубов уменьшается, а количество отсутствующих зубов увеличивается. Если раньше мы предполагали, что зубы теряются из-за кариеса и его осложнений, таких как воспаление корня зуба, то теперь стала ясна и распространенность заболеваний десен среди обследованных“, – констатирует один из авторов методики исследования, доктор Марьо Синиярв.

В результате исследования, которое проводилось Эстонской ассоциацией стоматологов и Институтом стоматологии Тартуского университета при финансовой поддержке Больничной кассы Эстонии, выяснилось, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет в среднем только половина зубов здоровые, а люди в возрасте 75 лет и старше потеряли две трети своих зубов.

„Это, например, мамы маленьких детей, у которых просто нет времени дойти до врача. Также большая проблема – люди, которые ездят за границу работать, им сложно выкроить время в своем графике. Есть и те, кто откладывает визит постоянно. Бывают случаи, когда человек чувствует уже полгода, что у него дырка, и продолжает с ней ходить. А когда обращается с болью, уже приходится лечить не просто кариес, а корни, – отмечает зубной врач. – По моим наблюдениям, женщины ходят к врачу более регулярно. Они тщательнее следят за своим здоровьем“.

Самой частой причиной, по которой люди тянут с визитом к стоматологу, по мнению Андрея Аккалайнена, является нехватка времени и современный ритм жизни.

„Потому что он не знает о состоянии своих зубов, о дырках, которые он не чувствует, о хронических воспалениях зубов, которые не обязательно дают боль, но которые могут перетекать в острую фазу, – перечисляет врач. – Если пациент чувствует, что у него в зубе дырка, значит, ситуация уже серьезная. А это увеличивает риски и стоимость лечения. Поэтому профилактика и выявление проблемы на ранней стадии так важны“.

Человек, который не ходит на профилактические осмотры, по словам доктора Аккалайнена, всегда рискует столкнуться с неожиданным воспалением.

„Первая группа чаще ходит на профилактические осмотры, а вторая чаще всего обращается к врачу, когда проблема уже появилась, – поясняет доктор. – Как правило, за экстренной помощью люди обращаются тогда, когда испытывают нестерпимую боль. Обычно эта боль вызвана воспалением зубного нерва, корня зуба или окружающей его кости. Чаще всего причина этих состояний – либо вовремя не вылеченный зуб, либо плохо вылеченный зуб. Также бывают недолеченные зубы, то есть лечение было начато, но пациент в силу каких-то обстоятельств не закончил его“.

Зубной врач стоматологической клиники Unimed Kaarli Андрей Аккалайнен говорит, что пациентов условно можно разделить на две категории: те, у кого есть постоянный врач или клиника, куда они ходят, и те, кто ищет стоматолога, когда появляются какие-то проблемы.

Почти 40% людей заявили, что отсутствие необходимости в стоматологических осмотрах является основной причиной того, что они этого не делают. Другими названными причинами были нехватка денег и боязнь зубных врачей. К зубному врачу обращаются скорее в случае возникновения конкретного симптома или проблемы, а не с профилактической целью.

„Сама система довольно замысловата. Мы часто делали опросы, и картина всегда одна и та же: только около трети пациентов пользуется компенсацией регулярно. И также около трети слышали, что есть какое-то пособие, но там что-то сложное и нужно долго вникать, – говорит Максим Волков. – Система, которую придумали во времена министра Осиновского, действительно сложная и не создана для использования в повседневной жизни. Как только человек хочет ей воспользоваться, он узнает, что нужно найти клинику, которая сотрудничает с Больничной кассой; в случае, если там счет у вас будет 60 евро, за вас заплатят 30 евро, еще 10 евро останется, их надо будет потом использовать… Не для людей это сделано“.

При этом далеко не все используют при лечении зубов компенсации от Больничной кассы.

„Мы работаем и как дежурная клиника, поэтому к нам приходят те, кто нуждается в неотложной помощи по выходным и праздникам, – отмечает Волков. – Неотложные случаи можно разделить на два типа: когда у человека уже болит зуб, и когда только выпала пломба, и пациент, не дожидаясь болевых ощущений, спешит к врачу“.

Председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков рассказывает, что у них в клинике довольно широкая выборка клиентов, и примерно половина из них приходится на профилактические осмотры, а другая половина – на экстренные визиты.

„Есть люди, которые ухаживают за зубами, правильно питаются, не имеют вредных привычек, и у них зубы в хорошем состоянии. А есть люди, которые злоупотребляют сладкой и вредной пищей, не соблюдают гигиену рта, курят – у тех состояние зубов хуже. Уровень дохода и у тех, и у других может быть любым. Для поддержания здоровья зубов в порядке нужно не так уж много, – констатирует доктор Аккалайнен. – Когда к нам приходит пациент с проблемой, мы уже занимаемся ликвидацией последствий. Поэтому самое важное в здоровье зубов – это профилактика“.

Кроме того, по словам, Волкова, 40 евро – это настолько незначительно в наше время, что люди просто готовы махнуть на эту компенсацию рукой.

„Я думаю, что государство могло бы выделять компенсацию около 100 евро в год и, например, сделать условие: два раза в год ты ходил, проверялся, в следующем году у тебя есть эти 100 евро. Если не ходил, значит, ты не заботишься о своем здоровье. Должен быть комплекс мер, который организует людей“, – отмечает председатель правления SA Tallinna Hambakliinik и подводит к третьему важному моменту – очень плохой пропаганде здорового образа жизни.

Система нуждается в пересмотре

„Это то, чем нужно заниматься организованно и системно, но, к сожалению, этого не хватает. Какие-то разовые кампания проводятся, но это должно быть масштабно. Например, можно делать в школах курс здорового образа жизни, – предлагает Максим Волков. – Мы регулярно проводим осмотры зубов у школьников. Если приходит группа из 25 детей, здоровые зубы в шестом-седьмом классе только у одного-трех детей, у остальных либо начинаются проблемы, либо уже серьезные проблемы с зубами“.

По мнению Волкова, причина опять же – плохо организованная система.

„У нас есть отличная возможность, чтобы дети до 19 лет получали стоматологическую помощь бесплатно. Привести ребенка на контроль – это же ничего не стоит, только за визит пять евро нужно заплатить. Но люди в нынешнем ритме жизни забывают, когда они зубную щетку купили, забывают, когда сами последний раз были у стоматолога, а уж когда ребенка водили – и подавно. Когда ребенок приходит и говорит, что у него болит зуб, тогда его ведут к врачу. Есть, конечно, родители, которые водят детей два раза в год, но их не так много“, – констатирует Максим Волков.

Так что, по его словам, система использования денег в качестве стоматологической компенсации нуждается в очень серьезном пересмотре с привлечением не только стоматологов и политиков, но и бизнесменов, социологов, педагогов из школ.