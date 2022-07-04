Кому положена компенсация за лечение зубов?
Согласно проведенному недавно исследованию, жители Эстонии знают о плохом состоянии здоровья своих зубов, но при этом меньше половины из них регулярно посещают стоматолога. Почему люди пренебрегают визитами к врачу и не используют деньги Больничной кассы – разбиралась „МК-Эстония“.
В результате исследования, которое проводилось Эстонской ассоциацией стоматологов и Институтом стоматологии Тартуского университета при финансовой поддержке Больничной кассы Эстонии, выяснилось, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет в среднем только половина зубов здоровые, а люди в возрасте 75 лет и старше потеряли две трети своих зубов.
Компенсацией пользуется каждый третий
„С каждым десятилетием жизни доля здоровых зубов уменьшается, а количество отсутствующих зубов увеличивается. Если раньше мы предполагали, что зубы теряются из-за кариеса и его осложнений, таких как воспаление корня зуба, то теперь стала ясна и распространенность заболеваний десен среди обследованных“, – констатирует один из авторов методики исследования, доктор Марьо Синиярв.
Осмотры показали, что только четверть людей не нуждалась в лечении заболеваний полости рта в момент исследования. „Три четверти людей нуждается в лечении зубов, и почти половине необходимо было удалить зубной камень“, – отмечает доктор Синиярв.
Опросники, заполненные в ходе исследования, показали, что сами люди оценивают здоровье своей полости рта как скорее плохое. Более трети – как довольно плохое или очень плохое. Почти 40% считают, что им определенно нужна стоматологическая помощь прямо сейчас.
Для контрольного осмотра зубов и полости рта рекомендуется посещать врача через каждые один-два года. Половина респондентов заявили, что их последний контрольный визит был в пределах рекомендованных сроков, однако проверка медицинских счетов из зубных кабинетов, лежащих в основе частичной компенсации лечения зубов, показывает, что эта доля на самом деле ниже. В 2021 году предназначенной для них компенсацией воспользовалось только 33% людей старше 35 лет.
По словам доверенного врача отдела по связи с партнерами Больничной кассы Тийи Зейго, разница в цифрах может быть частично связана с тем, что Больничная касса получает счета только от клиник-договорных партнеров, но некоторые люди предпочитают обращаться к зубному врачу, у которого нет действующего договора с Больничной кассой. Однако, отмечает Зейго, оба показателя посещаемости могли бы быть выше.
Почти 40% людей заявили, что отсутствие необходимости в стоматологических осмотрах является основной причиной того, что они этого не делают. Другими названными причинами были нехватка денег и боязнь зубных врачей. К зубному врачу обращаются скорее в случае возникновения конкретного симптома или проблемы, а не с профилактической целью.
Женщины ходят к врачу регулярнее
Зубной врач стоматологической клиники Unimed Kaarli Андрей Аккалайнен говорит, что пациентов условно можно разделить на две категории: те, у кого есть постоянный врач или клиника, куда они ходят, и те, кто ищет стоматолога, когда появляются какие-то проблемы.
„Первая группа чаще ходит на профилактические осмотры, а вторая чаще всего обращается к врачу, когда проблема уже появилась, – поясняет доктор. – Как правило, за экстренной помощью люди обращаются тогда, когда испытывают нестерпимую боль. Обычно эта боль вызвана воспалением зубного нерва, корня зуба или окружающей его кости. Чаще всего причина этих состояний – либо вовремя не вылеченный зуб, либо плохо вылеченный зуб. Также бывают недолеченные зубы, то есть лечение было начато, но пациент в силу каких-то обстоятельств не закончил его“.
Человек, который не ходит на профилактические осмотры, по словам доктора Аккалайнена, всегда рискует столкнуться с неожиданным воспалением.
„Потому что он не знает о состоянии своих зубов, о дырках, которые он не чувствует, о хронических воспалениях зубов, которые не обязательно дают боль, но которые могут перетекать в острую фазу, – перечисляет врач. – Если пациент чувствует, что у него в зубе дырка, значит, ситуация уже серьезная. А это увеличивает риски и стоимость лечения. Поэтому профилактика и выявление проблемы на ранней стадии так важны“.
Самой частой причиной, по которой люди тянут с визитом к стоматологу, по мнению Андрея Аккалайнена, является нехватка времени и современный ритм жизни.
„Это, например, мамы маленьких детей, у которых просто нет времени дойти до врача. Также большая проблема – люди, которые ездят за границу работать, им сложно выкроить время в своем графике. Есть и те, кто откладывает визит постоянно. Бывают случаи, когда человек чувствует уже полгода, что у него дырка, и продолжает с ней ходить. А когда обращается с болью, уже приходится лечить не просто кариес, а корни, – отмечает зубной врач. – По моим наблюдениям, женщины ходят к врачу более регулярно. Они тщательнее следят за своим здоровьем“.
При этом состояние зубов, по опыту стоматолога из Unimed Kaarli, никак не связано с финансовыми возможностями пациента.
„Есть люди, которые ухаживают за зубами, правильно питаются, не имеют вредных привычек, и у них зубы в хорошем состоянии. А есть люди, которые злоупотребляют сладкой и вредной пищей, не соблюдают гигиену рта, курят – у тех состояние зубов хуже. Уровень дохода и у тех, и у других может быть любым. Для поддержания здоровья зубов в порядке нужно не так уж много, – констатирует доктор Аккалайнен. – Когда к нам приходит пациент с проблемой, мы уже занимаемся ликвидацией последствий. Поэтому самое важное в здоровье зубов – это профилактика“.
Сумма могла бы быть больше
Председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков рассказывает, что у них в клинике довольно широкая выборка клиентов, и примерно половина из них приходится на профилактические осмотры, а другая половина – на экстренные визиты.
„Мы работаем и как дежурная клиника, поэтому к нам приходят те, кто нуждается в неотложной помощи по выходным и праздникам, – отмечает Волков. – Неотложные случаи можно разделить на два типа: когда у человека уже болит зуб, и когда только выпала пломба, и пациент, не дожидаясь болевых ощущений, спешит к врачу“.
При этом далеко не все используют при лечении зубов компенсации от Больничной кассы.
„Сама система довольно замысловата. Мы часто делали опросы, и картина всегда одна и та же: только около трети пациентов пользуется компенсацией регулярно. И также около трети слышали, что есть какое-то пособие, но там что-то сложное и нужно долго вникать, – говорит Максим Волков. – Система, которую придумали во времена министра Осиновского, действительно сложная и не создана для использования в повседневной жизни. Как только человек хочет ей воспользоваться, он узнает, что нужно найти клинику, которая сотрудничает с Больничной кассой; в случае, если там счет у вас будет 60 евро, за вас заплатят 30 евро, еще 10 евро останется, их надо будет потом использовать… Не для людей это сделано“.
Кроме того, по словам, Волкова, 40 евро – это настолько незначительно в наше время, что люди просто готовы махнуть на эту компенсацию рукой.
„Я думаю, что государство могло бы выделять компенсацию около 100 евро в год и, например, сделать условие: два раза в год ты ходил, проверялся, в следующем году у тебя есть эти 100 евро. Если не ходил, значит, ты не заботишься о своем здоровье. Должен быть комплекс мер, который организует людей“, – отмечает председатель правления SA Tallinna Hambakliinik и подводит к третьему важному моменту – очень плохой пропаганде здорового образа жизни.
Система нуждается в пересмотре
„Это то, чем нужно заниматься организованно и системно, но, к сожалению, этого не хватает. Какие-то разовые кампания проводятся, но это должно быть масштабно. Например, можно делать в школах курс здорового образа жизни, – предлагает Максим Волков. – Мы регулярно проводим осмотры зубов у школьников. Если приходит группа из 25 детей, здоровые зубы в шестом-седьмом классе только у одного-трех детей, у остальных либо начинаются проблемы, либо уже серьезные проблемы с зубами“.
По мнению Волкова, причина опять же – плохо организованная система.
„У нас есть отличная возможность, чтобы дети до 19 лет получали стоматологическую помощь бесплатно. Привести ребенка на контроль – это же ничего не стоит, только за визит пять евро нужно заплатить. Но люди в нынешнем ритме жизни забывают, когда они зубную щетку купили, забывают, когда сами последний раз были у стоматолога, а уж когда ребенка водили – и подавно. Когда ребенок приходит и говорит, что у него болит зуб, тогда его ведут к врачу. Есть, конечно, родители, которые водят детей два раза в год, но их не так много“, – констатирует Максим Волков.
Так что, по его словам, система использования денег в качестве стоматологической компенсации нуждается в очень серьезном пересмотре с привлечением не только стоматологов и политиков, но и бизнесменов, социологов, педагогов из школ.
„Это такая комплексная вещь – как сделать так, чтобы сходить к врачу-стоматологу было для людей, как вымыть руки после туалета. Если удастся это воспитать, то все будет проще и дешевле, – уверен председатель правления SA Tallinna Hambakliinik. – Я слышал, были хорошие мысли у кого-то из политиков: если ребенок ходил два раза в год к стоматологу до 19 лет, то потом у него на цикл обучения в университете продолжается бесплатное стоматологическое лечение“.
Волков напоминает, что профилактика в этом случае гораздо дешевле, чем капитальный ремонт.
„Газированные напитки, сладкое приводят к тому, что в 15–16 лет у детей большие проблемы. А еще хуже, если к 19 годам эти проблемы скапливаются. И когда заканчивается бесплатная стоматология, вдруг неожиданно обнаруживается, что надо эти проблемы экстренно решать, а это стоит немало, – подчеркивает Максим Волков. – Сейчас стоматология почти безболезненная. И самая распространенная причина, почему люди не следят за своими зубами и не посещают регулярно врача, – это ритм жизни. Люди склонны тянуть до последнего, не обращать внимания на какие-то проблемы. Поэтому привычка должна прививаться с детства“.
Не надо стыдиться проблемы
По мнению зубных врачей, собственные привычки и отношение самого человека играют важную роль в поддержании здоровья полости рта. Если в проведенном Эстонской ассоциацией стоматологов и Институтом стоматологии Тартуского Университета исследовании более 85% респондентов подтвердили, что чистят зубы каждый день, то только около 65% людей следуют рекомендации врача чистить зубы и утром, и вечером. Чуть больше половины респондентов признались, что иногда вообще не чистят зубы из-за усталости.
„Чистить зубы каждое утро и вечер, делать перерывы между приемами пищи и избегать перекусов, пить воду в случае жажды, – это простые истины, которые помогают держать здоровье зубов и десен под контролем“, – объясняет доктор Марьо Синиярв.
Она добавляет, что не стоит скрывать либо стыдиться болезни или ее симптомов. „Однако нельзя забывать, что потребность в лечении может возникнуть и по другим причинам – таким как травма или изменения слизистой оболочки полости рта. Кровоточивость при чистке зубов или неприятный запах изо рта нельзя оставлять без внимания, так как это симптомы заболеваний, лечить которые нужно как можно быстрее“, – добавляет она.
Кому положена компенсация за лечение зубов?
Все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут получить компенсацию на лечение зубов в размере 40 евро в год, при этом пациент оплачивает не менее 50% суммы счета.
Если, например, ваш счет за лечение составил 60 евро, вы должны будете оплатить 50% от суммы счета – 30 евро, а остальные 50% оплатит Больничная касса. Если вы посетите стоматолога еще раз в течение года, то Больничная касса покроет из вашего следующего счета еще 10 евро, поскольку предел компенсации одного года составляет 40 евро. Если ваш счет за лечение составил, например, 85 евро, то Больничная касса сразу полностью оплатит годовой лимит компенсации – 40 евро, и вы должны будете оплатить оставшиеся 45 евро.
Все застрахованные беременные женщины и матери детей в возрасте до одного года, безработные, состоящие на учете в Кассе по безработице, получатели прожиточного пособия, а также люди с повышенной потребностью в стоматологическом лечении (при определенных заболеваниях. – Прим. ред.) могут получить компенсацию до 85 евро в год, при этом сам пациент должен оплатить не менее 15% от суммы счета за лечение.
Начиная с 1 июля пенсионеры по старости, пенсионеры по нетрудоспособности и лица с частичной или полной потерей трудоспособности, лица старше 63 лет также будут получать компенсацию за зубное лечение в размере до 85 евро за один календарный год.
Компенсацию за зубное лечение можно будет использовать в течение одного календарного года, и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год. После смены календарного года начинается расчет новой компенсации. Зубной врач имеет право дополнительно взимать с пациента плату за визит в размере до 5 евро (за исключением беременных) .
Компенсацию можно получить только за те услуги, которые включены в пакет первичных стоматологических услуг. Это:
• первичный и повторный визит к зубному врачу;
• диагностика (в том числе рентгеновские снимки);
• установка лекарства и временной пломбы;
• установка постоянной пломбы;
• удаление зуба;
• вскрытие гнойника и процедуры по его лечению;
• лечение корней зубов;
• удаление зубного камня под деснами хирургическим путем;
• обезболивание.
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