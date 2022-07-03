Чем полезны профсоюзы и как туда попасть(3)
В редакцию регулярно поступают жалобы на работодателей: людей вынуждают перерабатывать, не выплачивают им зарплату, незаконно увольняют. Защитить свои права самостоятельно работник зачастую не в силах. При этом у нас существуют организации, которые представляют интересы сотрудников разных отраслей. Председатель Профсоюза железнодорожников Олег Чубаров рассказал „МК-Эстонии“ о деятельности профсоюзного движения, борьбе за повышение заработных плат и участившихся нарушениях закона со стороны работодателей.
Профсоюзное движение в Эстонии существует давно. При этом далеко не все работники состоят профсоюзах: кого-то смущают членские взносы, кого-то – отсутствие профсоюза свой отрасли, а кто-то и вовсе ничего не знает об этом движении. При этом членство в профсоюзе дает значительные преимущества, когда речь идет о правах работников.
Учителя вместе с железнодорожниками
- В чем главная ценность профсоюза?
- Первая ценность профсоюза состоит в том, что это единственная в государстве организация, которая защищает и представляет интересы работников. Многие думают, что этим занимается Трудовая инспекция. Но это государственный надзорный орган, который не представляет и не защищает интересы работника, а лишь констатирует факты и может дать совет. А переговоры по повышению заработной платы, по условиям труда, по технике безопасности и по многим другим проблемам, которые есть на предприятии, может вести только профсоюз.
- Может ли человек вступить в профсоюз не своей отрасли? Например, в его отрасли нет профсоюза или он просто хочет в какой-то конкретный профсоюз?
- У нас в Профсоюзе железнодорожников на сегодняшний день около 100 человек, которые представляют другие профессии: охранники, уборщики, строители, учителя, врачи и другие. Так что да, может.
Если есть отраслевой профсоюз и человек может туда вступить, это хорошо. Но иногда обстоятельства складываются определенным образом. Например, человек был железнодорожником, а потом его сократили, он ушел в другую сферу работать, но знает, что эта организация его защищала, представляла, и он хочет продолжить состоять в этой организации. Тогда он так и остается у нас, и мы продолжаем представлять его интересы.
Обычно человек вступает в профсоюз другой отрасли в ситуации, когда на предприятии нет других членов профсоюза. А когда там есть другие участники отраслевого профсоюза, мы советуем вступать туда. Если человек не хочет, то он остается у нас, и мы продолжаем представлять его интересы.
В принципе, Конституция гласит, что любой работник может вступить в любую организацию и не должен быть преследуем за это. Но мы все-таки стараемся придерживаться правила, что отраслевые профсоюзы представляют интересы работников определенных секторов.
- Может ли получиться, что, вступив в профсоюз не своей отрасли, человек просто не получит защиту своих интересов в силу специфики сектора?
- Трудовое законодательство одно для всех. Если только это не работник платформы или предприниматель, там другая ситуация. А если мы говорим об обычном работнике по трудовому договору, то там все просто. Есть специфика в разных отраслях, но в ней всегда можно разобраться и помочь человеку, который обратился. Хотя больше этим занимаются именно отраслевые профсоюзы.
Спектр проблем большой
- С какими проблемами человек может обратиться в профсоюз?
- Спектр проблем очень большой. Это рабочее время, это отпуск, что в данный момент наиболее актуально. Это заработная плата. Также это возможность посещать врача: дается ли на это время, должен ли сотрудник потом отрабатывать. По охране труда тоже есть вопросы: почему не выдают спецодежду или выдают, но она неудобная, что делать. Рабочий инструмент не подходит… Спектр очень большой.
- Идет ли работодатель более охотно на уступки, узнав о том, что его сотрудник состоит в профсоюзе?
- Да, конечно. Это правильный работодатель, который понимает, что надо прислушиваться к мнению работников. Но есть и такие работодатели, которые более агрессивно реагируют, но потом забирают свои слова обратно.
В принципе, работник же ничего лишнего не требует, и все всегда аргументированно и взвешенно. Когда профсоюз приходит с какой-то проблемой, он предварительно делает анализ. Если речь идет о нарушении трудового законодательства, техники безопасности или еще каких-то нормативно-правовых актов, то профсоюз приходит с аргументами, и работодателю труднее уклоняться и отвергать предложенное работником.
- Если речь идет о нарушении закона и сотрудник решает подать в суд на работодателя, профсоюз помогает в этом?
- Конечно. Мы первоначально собираем документы, передаем их адвокатам, и они работают в этом направлении. Но суд – это самый легкий процесс. Процесс переговоров с работодателем, чтобы дело не дошло до суда, гораздо сложнее. Поэтому профсоюз – это организация, которая нужна работодателю, чтобы избавить его от судебных тяжб.
Если бы у нас судебные тяжбы были немного быстрее, работодатель просто погряз бы в них. Сегодня, к сожалению, если ты начинаешь судиться, то это может тянуться до двух-трех лет. Поэтому не каждый работник хочет доходить до суда. Хотя я всегда советую это делать, чтобы получить какой-то результат. Бывает, что мы подаем заявление в Комиссию по трудовым спорам, и работодатель сразу становится сговорчивым, начинает решать все проблемы.
- Членство в профсоюзах платное?
- Да, конечно. Работа юристов, председателя должна оплачиваться. Уставом у нас определено, что членский взнос – это 1% от заработной платы, брутто. Но если мы говорим об одиночных членах профсоюза, о тех, у кого плавающая зарплата, мы обычно договариваемся на определенную сумму.
Если у человека зарплата 1000 евро, то он платит 10 евро в месяц. В год это 120 евро. А если пойти к юристу, то один час консультации стоит минимум 90 евро. Если подавать с юристом в Комиссию по трудовым спорам или в суд, то расходы могут дойти до 1500-2000 евро. И эти деньги придется выкладывать самому работнику. А если он состоит в профсоюзе, за него все делает организация.
В кризис обращений больше
- Профсоюзы недавно поднимали вопрос о повышении минимальной заработной платы, но встретили в правительстве отказ. Будут какие-то дальнейшие действия?
- Мы готовимся сейчас к тому, чтобы собрать подписи и обратить внимание на эту проблему. А поскольку в летний период очень трудно всех собрать, осенью будем готовить людей также к акциям протеста. Будем искать возможности доказать, что если не начать думать о заработных платах, а это касается не только минимальной зарплаты, но и других, то ситуация в обществе может сильно ухудшиться.
Сейчас топливо выросло в два раза. Если человек едет на работу за 40-50 км от дома, то у него уже расходы выросли на 200 евро в связи с тем, что поднялись цены на топливо. И это плохо, когда человек должен увеличивать расходы, чтобы просто добраться до рабочего места.
Покупательная способность падает, а это ведет к бедности и проблемам в экономике. Правительство просто не задумывается, какие проблемы могут быть в будущем и к чему это приведет. Народ у нас терпеливый, но иногда терпению приходит конец.
Сегодня мы видим, что реформисты правят в таком ключе, что каждый должен сам решать свои проблемы. И работодатель сегодня пассивно относится к проблемам работников, потому что у него точно такие же проблемы, как и у работников: повышение цен на энергию, на топливо. Мы видим, что профсоюзы и работодатели должны здесь совместно выступать против правительства, потому что мы идем в одной упряжке. Интересы работодателя и профсоюза совпадают: чтобы работник был спокойным, мотивированным, радостным и хорошо выполнял свою работу. Сегодня мы не можем влиять на то, что цены на топливо растут, цены на энергоносители растут, а при этом и у работодателя, и у работника одни и те же проблемы.
Если на предприятии нет профсоюза и работники сами начинают организовывать забастовки, то там есть нюансы, которых работники не знают, и потом начинаются проблемы. Люди не знают, как правильно организовать все, чтобы получить результат. А профсоюз знает. Иногда к решению проблем приводят обращения в СМИ, обращения на уровне правительства, министерств. Не всегда нужно проводить акции протеста.
- Есть ли тенденция к увеличению обращений в профсоюзы с проблемами в это кризисное время?
- Есть. В 2009 году тоже был рост. В такие моменты начинаются незаконные увольнения, некорректно оформленные сокращения, невыплата компенсаций, выдача отпуска в непредусмотренное время и т.п. Всем тяжело, поэтому работодатели пытаются за счет работников компенсировать убытки, а политики пытаются сыграть на ситуации и получить голоса, когда якобы компенсируют рост цен.
- Если человек хочет вступить в профсоюз, куда ему надо обратиться?
- Если у человека есть интернет, просто набрать в поиске „профсоюз Эстонии“, и вы увидите все координаты, всю информацию. Если это пожилой человек, который не пользуется компьютером, то всегда есть более молодые коллеги, которые могут помочь, или родные и близкие.
Мы всегда говорим, что профсоюз защищает тех, кто хочет, чтобы их интересы представляли. Тех, кто слишком лоялен к работодателю и боится, очень сложно защищать.
Самое интересное, что профсоюз находят тогда, когда возникла большая проблема. Тогда сразу же находят. А когда все хорошо и спокойно, люди не думают, что завтра может возникнуть проблема. К врачу мы тоже обращаемся, когда возникает такая необходимость, но при этом мы знаем, что платим социальный налог.
- Работающие пенсионеры могут вступить в профсоюз?
- Конечно. Точно так же на социальном уровне мы отстаиваем интересы пенсионеров: выйти на сокращенную рабочую неделю, уменьшить время работы… Это очень сложный процесс, и профсоюз помогает людям пенсионного возраста.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.