Чем полезны профсоюзы и как туда попасть

В принципе, Конституция гласит, что любой работник может вступить в любую организацию и не должен быть преследуем за это. Но мы все-таки стараемся придерживаться правила, что отраслевые профсоюзы представляют интересы работников определенных секторов.

Обычно человек вступает в профсоюз другой отрасли в ситуации, когда на предприятии нет других членов профсоюза. А когда там есть другие участники отраслевого профсоюза, мы советуем вступать туда. Если человек не хочет, то он остается у нас, и мы продолжаем представлять его интересы.

Если есть отраслевой профсоюз и человек может туда вступить, это хорошо. Но иногда обстоятельства складываются определенным образом. Например, человек был железнодорожником, а потом его сократили, он ушел в другую сферу работа ть, но знает, что эта организация его защищала, представляла, и он хочет продолжить состоять в этой организации. Тогда он так и остается у нас, и мы продолжаем представлять его интересы.

- У нас в Профсоюзе железнодорожников на сегодняшний день около 100 человек, которые представляют другие профессии: охранник и, уборщики, строители, учителя, врачи и другие. Так что да, может.

- Может ли человек вступить в профсоюз не своей отрасли? Например, в его отрасли нет профсоюза или он просто хочет в какой-то конкретный профсоюз?

- Первая ценность профсоюза состоит в том, что это единственная в государстве организация, которая защищает и представляет интересы работников. Многие думают, что этим занимается Трудовая инспекция . Но это государственный надзорный орган, который не представляет и не защищает интересы работника, а лишь констатирует факты и может дать совет. А переговоры по повышению заработной платы, по условиям труда, по технике безопасности и по многим другим проблемам, которые есть на предприятии, может вести только профсоюз.

Профсоюзное движение в Эстонии существует давно. При этом далеко не все работники состоят профсоюзах: кого-то смущают членские взносы, кого-то – отсутствие профсоюза свой отрасли, а кто-то и вовсе ничего не знает об этом движении. При этом членство в профсоюзе дает значительные преимущества, когда речь идет о правах работников.

- Конечно. Мы первоначально собираем документы, передаем их адвокатам, и они работают в этом направлении. Но суд – это самый легкий процесс. Процесс переговоров с работодателем, чтобы дело не дошло до суда, гораздо сложнее. Поэтому профсоюз – это организация, которая нужна работодателю, чтобы избавить его от судебных тяжб.

- Если речь идет о нарушении закона и сотрудник решает подать в суд на работодателя, профсоюз помогает в этом?

В принципе, работник же ничего лишнего не требует, и все всегда аргументированно и взвешенно. Когда профсоюз приходит с какой-то проблемой, он предварительно делает анализ. Если речь идет о нарушении трудового законодательства, техники безопасности или еще каких-то нормативно-правовых актов, то профсоюз приходит с аргументами, и работодателю труднее уклоняться и отвергать предложенное работником.

- Да, конечно. Это правильный работодатель, который понимает, что надо прислушиваться к мнению работников. Но есть и такие работодатели, которые более агрессивно реагируют, но потом забирают свои слова обратно.

- Идет ли работодатель более охотно на уступки, узнав о том, что его сотрудник состоит в профсоюзе?

- Спектр проблем очень большой. Это рабочее время, это отпуск, что в данный момент наиболее актуально. Это заработная плата. Также это возможность посещать врача: дается ли на это время, должен ли сотрудник потом отрабатывать. По охране труда тоже есть вопросы: почему не выдают спецодежду или выдают, но она неудобная, что делать. Рабочий инструмент не подходит… Спектр очень большой.

- Трудовое законодательство одно для всех. Если только это не работник платформы или предприниматель, там другая ситуация. А если мы говорим об обычном работнике по трудовому договору, то там все просто. Есть специфика в разных отраслях, но в ней всегда можно разобраться и помочь человеку, который обратился. Хотя больше этим занимаются именно отраслевые профсоюзы.

- Может ли получиться, что, вступив в профсоюз не своей отрасли, человек просто не получит защиту своих интересов в силу специфики сектора?

Если бы у нас судебные тяжбы были немного быстрее, работодатель просто погряз бы в них. Сегодня, к сожалению, если ты начинаешь судиться, то это может тянуться до двух-трех лет. Поэтому не каждый работник хочет доходить до суда. Хотя я всегда советую это делать, чтобы получить какой-то результат. Бывает, что мы подаем заявление в Комиссию по трудовым спорам, и работодатель сразу становится сговорчивым, начинает решать все проблемы.

- Членство в профсоюзах платное?

- Да, конечно. Работа юристов, председателя должна оплачиваться. Уставом у нас определено, что членский взнос – это 1% от заработной платы, брутто. Но если мы говорим об одиночных членах профсоюза, о тех, у кого плавающая зарплата, мы обычно договариваемся на определенную сумму.

Если у человека зарплата 1000 евро, то он платит 10 евро в месяц. В год это 120 евро. А если пойти к юристу, то один час консультации стоит минимум 90 евро. Если подавать с юристом в Комиссию по трудовым спорам или в суд, то расходы могут дойти до 1500-2000 евро. И эти деньги придется выкладывать самому работнику. А если он состоит в профсоюзе, за него все делает организация.

В кризис обращений больше

- Профсоюзы недавно поднимали вопрос о повышении минимальной заработной платы, но встретили в правительстве отказ. Будут какие-то дальнейшие действия?

- Мы готовимся сейчас к тому, чтобы собрать подписи и обратить внимание на эту проблему. А поскольку в летний период очень трудно всех собрать, осенью будем готовить людей также к акциям протеста. Будем искать возможности доказать, что если не начать думать о заработных платах, а это касается не только минимальной зарплаты, но и других, то ситуация в обществе может сильно ухудшиться.

Сейчас топливо выросло в два раза. Если человек едет на работу за 40-50 км от дома, то у него уже расходы выросли на 200 евро в связи с тем, что поднялись цены на топливо. И это плохо, когда человек должен увеличивать расходы, чтобы просто добраться до рабочего места.