Таллинн может обязать уличные кафе пускать прохожих в туалет(4)
Естественные потребности организма могут дать о себе знать в самом неподходящем месте: в парке, в магазине, на автобусной остановке. При этом общественных туалетов обычно в зоне видимости нет. Чтобы не заставлять людей метаться в поисках, Таллинн хочет обязать уличные кафе пускать в уборную всех желающих. Каких мест общественного питания это может коснуться, что они думают об этом и как обстоят дела с общественными туалетами в столице – узнала „МК-Эстония“.
В редакцию периодически обращаются люди, недовольные положением с доступностью общественных туалетов. Причем удручает жителей не только отсутствие таковых в людных местах, но и плата, которую устанавливают некоторые учреждения за возможность воспользоваться санузлом.
Уж невтерпеж
Так, например, женщина-инвалид рассказала „МК-Эстонии“, что не могла попасть в туалет в одном из столичных магазинов Selver. Туалет оказался платным, монеток у женщины при себе не было, а ее заболевание не позволяет долго терпеть позывы в туалет. Чтобы попасть в заветную кабинку, женщине пришлось чуть ли не вступить в бой с работницей магазина. Та согласилась открыть туалет буквально в последний момент, когда ситуация чуть не обрела драматичную развязку.
А вот одной пенсионерке, правда, дело было в Кохтла-Ярве два года назад, повезло меньше.
„Я пошла в город по делам. Находясь в магазине, почувствовала себя плохо, заболел живот, мне срочно надо было в туалет. Стала быстро соображать, куда же мне пойти. Так как рядом был Департамент социального страхования, я бегом побежала туда, – поделилась с редакцией Наталья. – Передо мной вышла из туалета работница, инспектор. Я умоляла ее пустить меня в туалет, она же закрыла передо мной дверь на ключ и ушла к себе в кабинет. Заявила, что туалет у них не общественный, а для клиентов, и что я не их клиент! Мне было не до объяснений, что я уже 37 лет на пенсии, что я больной человек, что у меня беда, которая не ждет, диарея“.
Больше пенсионерке бежать было некуда. Да уже и незачем. От боли в животе она чуть не упала на улице, ее даже подхватил незнакомый мужчина.
В департаменте позже объяснили, что туалет у них действительно закрывается на ключ и предназначен только для использования клиентами.
Впускают и так
Чтобы люди не попадали в такие ситуации, в Таллинне рассматривают возможность обязать уличные кафе сделать свои туалеты доступными не только для клиентов, но и для всех желающих. Данное предложение касается тех мест общепита, которые устанавливают террасы. А что думают по этому поводу сами владельцы кафе?
„Поскольку наш ресторан находится в парке Löwenruh, наши туалеты постоянно посещают люди, просто гуляющие в парке. Однако проблему представляет массовое посещение людей во время проведения больших мероприятий в парке“, – отвечает исполнительный директор кафе-ресторана Löwenruh Евгения Солонко. Сотрудники заведения считают, что было бы разумно, если бы город добавил общественные туалеты в людных местах.
В другом кафе, куда мы обратились, подтверждают, что к ним тоже заходят люди с улицы, которые ничего не заказывают. При этом в заведении также считают, что город должен позаботиться об общественных туалетах, а не перекладывать эту задачу на плечи кафе и ресторанов, которые по стечению обстоятельств оказались в проходимом месте.
„Конечно, мы не можем отказать людям, особенно пожилому человеку или маме с ребенком. Но, вы поймите, если это явление станет массовым, если город так распорядится, то и гостям, которые сидят за столиками, будет некомфортно от того, что поток желающих попасть в туалет беспрестанно движется туда-сюда“, – делится мнением заведение, которое предпочло остаться анонимным.
Жители голосуют за туалеты
„Мы хотим развивать доступность и качество общественных туалетов в Таллинне, установленных по всему городу в парках и других зеленых зонах. В этом году горожане могут воспользоваться услугами в общей сложности 107 таких туалетов, причем год от года число пластиковых кабинок снижается, а им на смену приходят стационарные и более удобные автоматизированные решения. Это крайне важная тема для таллиннцев всех возрастов, поскольку зачастую отсутствие туалета, скажем, в парке, может стать препятствием при планировании прогулки как для пожилого человека, так и для родителей с маленькими детьми или людей с какими-либо особенностями здоровья“, – говорит вице-мэр Владимир Свет.
Он рассказывает, что в прошлом году на голосовании за народный бюджет Таллинна в двух районах, Ласнамяэ и Хааберсти, также победили идеи по установке новых общественных туалетов.
Жители Ласнамяэ наибольшим числом голосов поддержали идею установки общественных туалетов в парках района и возле наиболее крупных семейных и детских площадок. Первоначально планируется установить туалеты в парках Паэ и Тондилоо. В Хааберсти жители проголосовали за пляжные души и туалеты в Какумяэ. Согласно идее, на пляже Какумяэ будет построен красивый общественный павильон для бесплатного пользования, с туалетами, душем на открытом воздухе, краном для питья, комнатой матери и ребенка, шкафчиками и т. д.
Библиотеки могли бы присоединиться
„Число общественных туалетов в городе неуклонно растет, и точный выбор новых локаций мы определяем, исходя из наличия спроса в том или ином месте. Однако уже сейчас видно, что число туалетов значительно выше в центре города, – отмечает Владимир Свет. – Я считаю, что эта жизненно необходимая услуга должна быть доступна и для местных жителей, а не направлена только на туристов. Поэтому в ближайшие годы мы хотим более активно развивать сеть общественных туалетов в парках и зеленых зонах других районов“.
В конце мая Свет обратился к районным старейшинам, чтобы они тоже приняли участие в улучшении и расширении сети общественных туалетов.
„Город выдает кафе и ресторанам разрешение на открытие уличных террас, поэтому предпосылкой для этого могла бы стать обязанность этих кафе обеспечивать людям доступ в туалет, – замечает Владимир Свет. – То же самое касается и муниципальных учреждений: прохожий мог бы воспользоваться туалетом, например, в библиотеке“.
Однако город, по словам вице-мэра, не может обязать владельца частной собственности сделать туалеты бесплатными, поэтому магазины сами устанавливают условия посещения своих туалетов.
„Символическую плату, до 50 центов, мы взимаем и за использование некоторых общественных туалетов. Прежде всего, это позволяет минимизировать риски вандализма и использования туалетов не по назначению, – объясняет Свет. – Т.к. не всегда у людей с собой есть наличные, мы будем также рассматривать возможность применения других решений – например, зеленой карты“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.