Таллинн может обязать уличные кафе пускать прохожих в туалет

В редакцию периодически обращаются люди, недовольные положением с доступностью общественных туалетов. Причем удручает жителей не только отсутствие таковых в людных местах, но и плата, которую устанавливают некоторые учреждения за возможность воспользоваться санузлом.

Уж невтерпеж

Так, например, женщина-инвалид рассказала „МК-Эстонии“, что не могла попасть в туалет в одном из столичных магазинов Selver. Туалет оказался платным, монеток у женщины при себе не было, а ее заболевание не позволяет долго терпеть позывы в туалет. Чтобы попасть в заветную кабинку, женщине пришлось чуть ли не вступить в бой с работницей магазина. Та согласилась открыть туалет буквально в последний момент, когда ситуация чуть не обрела драматичную развязку.

А вот одной пенсионерке, правда, дело было в Кохтла-Ярве два года назад, повезло меньше.

„Я пошла в город по делам. Находясь в магазине, почувствовала себя плохо, заболел живот, мне срочно надо было в туалет. Стала быстро соображать, куда же мне пойти. Так как рядом был Департамент социального страхования, я бегом побежала туда, – поделилась с редакцией Наталья. – Передо мной вышла из туалета работница, инспектор. Я умоляла ее пустить меня в туалет, она же закрыла передо мной дверь на ключ и ушла к себе в кабинет. Заявила, что туалет у них не общественный, а для клиентов, и что я не их клиент! Мне было не до объяснений, что я уже 37 лет на пенсии, что я больной человек, что у меня беда, которая не ждет, диарея“.

Больше пенсионерке бежать было некуда. Да уже и незачем. От боли в животе она чуть не упала на улице, ее даже подхватил незнакомый мужчина.

В департаменте позже объяснили, что туалет у них действительно закрывается на ключ и предназначен только для использования клиентами.

Впускают и так