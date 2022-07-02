Будет ли дорожать бытовая техника и стоит ли ее покупать впрок?
Экономическая ситуация в стране заставляет жителей все туже затягивать пояса. Едва ли кто-то не заметил, с какой скоростью поднимаются цены на продукты и услуги, увеличиваются коммунальные счета. Сложно сейчас найти хоть что-то, что бы подешевело, все только дорожает. Ощутимым ли будет подорожание бытовой техники и стоит ли купить её сейчас, чтобы сэкономить в будущем?
По мнению разных аналитиков, в ближайший год легче нам не станет. Цены продолжат подниматься, зарплаты за ними поспевать не будут, пишет МК-Эстония.
„Мне бы очень хотелось сказать, что надо только зиму пережить да весну продержаться, но, к сожалению, все придет в „новую норму“ только к 2024–2025 году, так что два-три тяжелых года нас ждут“, – говорит Рон Лувищук, финансовый эксперт.
Он отмечает, что на нас сейчас один за другим идут кризисы – ковид, логистический кризис, финансовый кризис, война в Украине, политический кризис в парламенте и правительстве, энергетический кризис, продовольственный кризис (уже на подходе), высокая инфляция.
Справиться со всеми этими проблемами сразу не получается ни у правительства, ни у рядовых жителей. И это способствует продолжению роста цен, в том числе и на бытовую технику.
„Как и в других областях, рост цен заметен в секторе бытовой техники. Но, конечно, цены изменятся не в один момент. Изменения зависят от категории товара, производителя и даже от конкретного товара – чем больше на него спрос и чем больше затруднено производства, тем вероятнее, что поднимется цена новой партии. К сожалению, мы не можем прогнозировать, когда и насколько вырастет стоимость разных товаров. Но, анализируя рынок, можно сказать, что подорожание рано или поздно затронет все категории товара“, – говорит Кристьян Терасе, директор по маркетингу Euronics.
Он замечает, что последствия коронакризиса до сих пор не дают оклематься сектору бытовой электроники. Пандемия вывела из колеи налаженные связи между производственной мощностью заводов и спросом. Выросли затраты на сырье, транспорт и производство, что в итоге влияет на конечную стоимость.
„Общий рост цен сейчас остается в пределах 5–15%. Некоторое время назад мы ощутили это, например, в отношении вентиляторов. Закупочные цены на них выросли в среднем на 10% в годовом сравнении. Можно было бы предположить, что в отношении более сложных товаров подъем цен будет выше среднего. Но, к счастью, это не так. Главная проблема в небольшом количестве этих товаров. Производства просто не успевают идти в ногу с объемами. Из-за этого заметно увеличились сроки поставок, например смарт-часов и беспроводных наушников“, – говорит Терасе.
Но нехватки домашней бытовой техники в Euronics не прогнозируют, уточняя, что на складах достаточно товара, которым можно заполнить магазины.
„Снижение цен можно предположить прежде всего для тех категорий товаров, производственные объемы которых заметно выросли в начале пандемии, но спрос на которые к сегодняшнему дню упал. Например, работой на дому был обусловлен необычно высокий спрос на компьютеры и ИТ-приспособления. Но сегодня интерес к ним уже нормализовался“, – объясняет Терасе.
В целом Терасе советует не откладывать покупку домашней техники надолго.
„Мы, несомненно, найдем для каждого желающего стиральную машину, телевизор или ноутбук, и никто не останется без товара. Но стоит учитывать, что доступность какой-то конкретной модели может быть ограничена, и придется выбирать альтернативный товар, – говорит Терасе. –
Кроме этого, тем, кто покупает новый дом или просто обновляет кухню, надо учитывать, что сроки доставки некоторой интегрируемой кухонной техники могут быть очень длинными. Поэтому, планируя кухню, стоит как можно раньше заказать нужную технику, чтобы не возникло ситуации, когда мебель уже готова к установке, но плита или вытяжка еще не доставлены“.
Аналогично высказывается и руководитель сети магазинов Kodumasinad Тоомас Валгмяэ.
„Если человек решает, покупать или не покупать, то однозначно покупать. Дешеветь ничего не будет“, – говорит Валгмяэ.
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