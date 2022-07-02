Экономика
02.07.2022, 09:55

В строительном секторе будет введен строгий надзор за работниками и их рабочим временем

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Принятые Рийгикогу весной текущего года поправки к Закону о налогообложении призваны обеспечить надзор за пребыванием и работой в Эстонии иностранцев, пишут Деловые ведомости.

Изменения касаются введения базы данных подрядных цепочек и продолжительности работы в строительном секторе, которая будет вестись Налогово-таможенным департаментом.

Фиксация пребывания работников на строительной площадке с секундной точностью должна будет обеспечиваться электронными системами регистрации, данные с которых будут предоставляться Налогово-таможенному департаменту ежедневно.

Обеспечение наличия и функционирования системы регистрации возлагается на генерального подрядчика.

Поправки к закону вступят в силу 1 октября 2023 года.

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