02.07.2022, 09:55
В строительном секторе будет введен строгий надзор за работниками и их рабочим временем(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Принятые Рийгикогу весной текущего года поправки к Закону о налогообложении призваны обеспечить надзор за пребыванием и работой в Эстонии иностранцев, пишут Деловые ведомости.
Изменения касаются введения базы данных подрядных цепочек и продолжительности работы в строительном секторе, которая будет вестись Налогово-таможенным департаментом.
Фиксация пребывания работников на строительной площадке с секундной точностью должна будет обеспечиваться электронными системами регистрации, данные с которых будут предоставляться Налогово-таможенному департаменту ежедневно.
Обеспечение наличия и функционирования системы регистрации возлагается на генерального подрядчика.
Поправки к закону вступят в силу 1 октября 2023 года.
Читайте подробнее на dv.ee.