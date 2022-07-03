Какие пособия полагаются после выхода на пенсию

По словам менеджера по коммуникации Департамента социального страхования Кристин Таммус, информацию о выплате пенсий и государственных пособий можно найти на сайте ведомства. Также полезная информация есть на государственном портале eesti.ee. Что касается пособий от местного самоуправления, нужно обращаться в своей социальный отдел.

Пособие для одиноко проживающего пенсионера

Сумма: 200 евро

Выплата пособия происходит в октябре. Для получения пособия человек должен в период с 1 апреля по 30 сентября соответствовать следующим условиям:

• достигнуть пенсионного возраста для получения пенсии по старости;

• согласно данным Регистра народонаселения, должен быть зарегистрирован в Эстонии по адресу места жительства один;

• размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии. В 2022 году сумма средней пенсии составляет 669 евро. Сумма нетто – это сумма пенсии, из которой вычтен подоходный налог.

Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если выполнены все условия для выплаты пособия.

Кроме одиноко проживающих пенсионеров, право на получение пособия имеют также лица, проживающие в попечительских домах (домах престарелых), а также опекуны и опекаемые:

1. Все лица, достигнувшие возраста получения пенсии по старости, получающие круглосуточную попечительскую услугу (т. е. проживающие в попечительском доме), пенсия которых меньше 669 евро, получают пособие одиноко проживающего пенсионера.

2. Если на одной жилплощади проживают два пенсионера, один из которых получает круглосуточную попечительскую услугу (т. е. находится в попечительском доме), то оба пенсионера имеют право на пособие.

3. Если на одной жилплощади проживают опекун и опекаемый, и один из них является пенсионером, он имеет право на пособие одиноко проживающего пенсионера. Эти данные Департамент социального страхования проверяет в Регистре народонаселения.