Какие пособия полагаются после выхода на пенсию
Достижение пенсионного возраста и выход на заслуженный отдых – это начало нового жизненного этапа. В этой связи человеку положена не только пенсия, но и некоторые другие льготы. Универсального ресурса, где можно получить полную информацию по причитающимся льготам, у нас нет, поэтому „МК-Эстония“ решила собрать основные.
По словам менеджера по коммуникации Департамента социального страхования Кристин Таммус, информацию о выплате пенсий и государственных пособий можно найти на сайте ведомства. Также полезная информация есть на государственном портале eesti.ee. Что касается пособий от местного самоуправления, нужно обращаться в своей социальный отдел.
Пособие для одиноко проживающего пенсионера
Сумма: 200 евро
Выплата пособия происходит в октябре. Для получения пособия человек должен в период с 1 апреля по 30 сентября соответствовать следующим условиям:
• достигнуть пенсионного возраста для получения пенсии по старости;
• согласно данным Регистра народонаселения, должен быть зарегистрирован в Эстонии по адресу места жительства один;
• размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии. В 2022 году сумма средней пенсии составляет 669 евро. Сумма нетто – это сумма пенсии, из которой вычтен подоходный налог.
Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно – после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если выполнены все условия для выплаты пособия.
Кроме одиноко проживающих пенсионеров, право на получение пособия имеют также лица, проживающие в попечительских домах (домах престарелых), а также опекуны и опекаемые:
1. Все лица, достигнувшие возраста получения пенсии по старости, получающие круглосуточную попечительскую услугу (т. е. проживающие в попечительском доме), пенсия которых меньше 669 евро, получают пособие одиноко проживающего пенсионера.
2. Если на одной жилплощади проживают два пенсионера, один из которых получает круглосуточную попечительскую услугу (т. е. находится в попечительском доме), то оба пенсионера имеют право на пособие.
3. Если на одной жилплощади проживают опекун и опекаемый, и один из них является пенсионером, он имеет право на пособие одиноко проживающего пенсионера. Эти данные Департамент социального страхования проверяет в Регистре народонаселения.
4. Если пенсионер проживает вместе со своим ребенком (своими детьми), находящимся на иждивении, он имеет право на пособие одиноко проживающего пенсионера. Эта особенность не распространяется на ситуацию, когда на жилплощади бабушки или дедушки зарегистрирован (а) внук (внучка), а предусмотрена лишь для ситуации, когда пенсионер сам воспитывает своего несовершеннолетнего ребенка.
Компенсация за зубные протезы
Сумма: 260 евро на 3 года
Пособие полагается пенсионерам по старости, пенсионерам по инвалидности, лицам старше 63 лет, пациентам с частичной или полной потерей трудоспособности.
Для получения пособия человек должен:
• при бронировании времени визита у зубного врача обязательно уточнить, заключил ли данный зубной врач с Больничной кассой договор, который дает право на получение компенсации за зубные протезы.
Сумма льготы будет вычтена из суммы счета за лечение уже непосредственно в момент его оплаты у зубного врача. Человек не должен заполнять и отправлять Больничной кассе или врачу заявления и другие документы.
Если пенсионеру ранее не изготавливали протезы, то трехлетний лимитный период начинается с того дня, когда были изготовлены первые протезы. Когда с этого дня пройдет три года, пациент может снова обратиться к зубному врачу для исправления протезов и для заказа новых с использованием очередной суммы компенсации. Важно помнить, что неиспользованная часть компенсации не переносится на следующий период.
Пособие для пенсионеров Таллинна по случаю дня рождения
Сумма: 150 евро
Пособие полагается пенсионерам по старости, получателям народной пенсии, пенсионерам по нетрудоспособности, совершеннолетним получателям пенсии по потере кормильца, лицам с частичной или отсутствующей трудоспособностью.
Для получения пособия человек должен:
• являться зарегистрированным жителем Таллинна не менее одного года по состоянию на 1 января года подачи ходатайства о пособии.
Заявление необходимо подавать в месяц рождения на следующий год после выхода на пенсию. В год выхода на пенсию нельзя ходатайствовать о пособии. Заявление нужно подать только один раз, в будущем этого больше делать не потребуется.
Пособие для пенсионеров Маарду по случаю дня рождения
Сумма: 50 евро
Для получения пособия человек должен:
• проживать в Маарду, согласно данным Регистра народонаселения;
• быть старше 65 лет.
Пособие назначается по достижении человеком 65-летнего возраста и далее ежегодно. Для получения пособия ходатайствующий при возникновении права на пособие должен передать отделу социальной помощи Маардуской управы номер своего расчетного счета.
Городское пособие для пенсионеров Нарвы
Сумма: 25 евро
Пособие выплачивается один раз в год в период с 1 октября по 30 ноября. Пособие полагается пенсионерам по старости, получателям народной пенсии, пенсии по выслуге лет, пенсионерам по нетрудоспособности, совершеннолетним получателям пенсии по потере кормильца, лицам с частичной или отсутствующей трудоспособностью.
Для получения пособия человек должен:
• являться зарегистрированным жителем Нарвы не менее одного года до подачи ходатайства о пособии;
• стать пенсионером или получить частичную либо отсутствующую трудоспособность до 1 сентября текущего года.
Заявление нужно подать только один раз, в будущем пособие будет выплачиваться автоматически. Об изменении данных, необходимых для получения пособия, получатель должен сообщить в Департамент социальной помощи Нарвы до 1 сентября текущего года.
Юбилейное пособие пенсионерам Йыхви
Сумма: 70 евро
Пособие выплачивается пенсионерам по случаю юбилея каждые 5 лет, начиная с 70-летия.
Для получения пособия человек должен:
• быть зарегистрированным жителем волости Йыхви в течение минимум полугода до юбилея;
• каждый раз подавать ходатайство в социальную службу не позднее чем через 60 дней после дня рождения.
Пособие переводится на счет в течение 30 дней со дня подачи ходатайства
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