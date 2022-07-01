Президент Алар Карис хочет с новой коалицией ясности: так больше продолжаться не может

Партия реформ, Isamaa и социал-демократы уже несколько недель ведут переговоры о власти и до сих пор не смогли создать альянс. „Я беспокоюсь. Я думаю, что большинство людей в Эстонии немного обеспокоены этим коалиционным соглашением и дискуссией между сторонами“, - сказал Карис в интервью ERR .

„Я надеюсь, что к воскресенью в деле появится ясность. Либо мы продолжим эту трехстороннюю коалицию, либо это будет правительство меньшинства, либо будет какое-то другое решение, потому что так больше продолжаться не может. Если эту относительно краткосрочную коалицию начинать так тяжело, то, я думаю, она работать не будет“, - сказал президент.

