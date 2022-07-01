Новости Эстонии
01.07.2022, 20:12

Президент Алар Карис хочет с новой коалицией ясности: так больше продолжаться не может

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Алар Карис
Алар Карис
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Президент Алар Карис выразил надежду, что коалиционные переговоры будут завершены не позднее воскресенья.

Партия реформ, Isamaa и социал-демократы уже несколько недель ведут переговоры о власти и до сих пор не смогли создать альянс. „Я беспокоюсь. Я думаю, что большинство людей в Эстонии немного обеспокоены этим коалиционным соглашением и дискуссией между сторонами“, - сказал Карис в интервью ERR.

„Я надеюсь, что к воскресенью в деле появится ясность. Либо мы продолжим эту трехстороннюю коалицию, либо это будет правительство меньшинства, либо будет какое-то другое решение, потому что так больше продолжаться не может. Если эту относительно краткосрочную коалицию начинать так тяжело, то, я думаю, она работать не будет“, - сказал президент.

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