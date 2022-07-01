Госсекретарь пояснил: какой срок отведен Каллас для передачи президенту заявления Керсна? Сколько министров образуют дееспособное правительство?

„По закону у премьер-министра есть месяц после получения заявления об отставке, чтобы пойти к президенту“, – сказал Петеркоп.

Петеркоп пояснил, что, согласно закону, правительство может считаться дееспособным, если, помимо премьер-министра, в заседании принимает участие не менее половины действующих членов правительства, при этом премьер-министр считается дважды.

Петеркоп подчеркнул, что легитимное правительство не может состоять менее чем из премьер-министра и двух других министров.

„Эта правовая база существует уже давно и прекрасно выдерживает эти разные и новые ситуации. И она также предназначена для еще более сложных ситуаций, когда нам угрожают кризисы безопасности. Тогда в случае необходимости решения могут принимать премьер-министр вместе с двумя министрами“, – отметил Петеркоп.