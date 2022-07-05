05.07.2022, 19:05
У налоговиков нет представления, сколько зарабатывают жители Эстонии на популярных интернет-платформах
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Хотя Налогово-таможенный департамент (EMTA) подчеркивает, что и с доходов, получаемых через интернет-платформы нужно платить налоги, на самом деле у департамента нет картины, кто из жителей страны зарабатыват деньги как доставщик Bolt или получает доход от продажи эротических фотографий на OnlyFans.
Еженедельник Eesti Ekspress писал на этой неделе, основываясь на студенческой работе Керли Соэ, что женщины, продающие через OnlyFans эротические и порнографические фото- и видеоматериалы, со своих доходов налоги не платят.