У налоговиков нет представления, сколько зарабатывают жители Эстонии на популярных интернет-платформах

Еженедельник Eesti Ekspress писал на этой неделе, основываясь на студенческой работе Керли Соэ, что женщины, продающие через OnlyFans эротические и порнографические фото- и видеоматериалы, со своих доходов налоги не платят.

В среднем они зарабатывали в прошлом году 1440 евро, то есть почти среднюю зарплату по Эстонии (в 2021 году она была брутто 1548 евро). Лишь те, кто находится на зарплате платят со своего заработка подоходный налог, а те, кто продает свои услуги на зарегистрированных за границей посреднических платформах - как правило нет.