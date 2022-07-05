Экономика
05.07.2022, 19:05

У налоговиков нет представления, сколько зарабатывают жители Эстонии на популярных интернет-платформах

 
Иллюстративный коллаж
Иллюстративный коллаж
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Хотя Налогово-таможенный департамент (EMTA) подчеркивает, что и с доходов, получаемых через интернет-платформы нужно платить налоги, на самом деле у департамента нет картины, кто из жителей страны зарабатыват деньги как доставщик Bolt или получает доход от продажи эротических фотографий на OnlyFans.

Еженедельник Eesti Ekspress писал на этой неделе, основываясь на студенческой работе Керли Соэ, что женщины, продающие через OnlyFans эротические и порнографические фото- и видеоматериалы, со своих доходов налоги не платят.

В среднем они зарабатывали в прошлом году 1440 евро, то есть почти среднюю зарплату по Эстонии (в 2021 году она была брутто 1548 евро). Лишь те, кто находится на зарплате платят со своего заработка подоходный налог, а те, кто продает свои услуги на зарегистрированных за границей посреднических платформах - как правило нет.

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