Отвечает юрист | Почему нужно требовать алименты с родителя, ушедшего из семьи?

Люди пребывают в уверенности, что если оставивший семью родитель ничего не платит на содержание ребенка, то и ребенок не обязан будет содержать нерадивого родителя в старости, например, оплачивать его содержание в попечительском доме. Так ли это?

То обстоятельство, что иногда от имени ребенка с родителя не требуют алиментов, объясняется ошибочным представлением о том, что если ребенок не будет требовать алименты с отдельно живущего родителя, то в будущем ребенок не обязан будет оказывать помощь такому родителю, например, оплачивать его содержание в доме попечения.