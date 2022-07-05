Новости Эстонии
05.07.2022, 07:00

Отвечает юрист | Почему нужно требовать алименты с родителя, ушедшего из семьи?

 
Пять советов родителю, воспитывающему ребенка.
Angela Jürgenson
Hugo.legali jurist
Чаще всего помощь юристов требуется при решении семейных проблем, большинство из которых связано с требованием алиментов.
Чаще всего помощь юристов требуется при решении семейных проблем, большинство из которых связано с требованием алиментов.
ФОТО: Meisi Volt

Многие родители, в одиночку воспитывающие детей, отказываются требовать алименты с оставившего семью родителя.

Люди пребывают в уверенности, что если оставивший семью родитель ничего не платит на содержание ребенка, то и ребенок не обязан будет содержать нерадивого родителя в старости, например, оплачивать его содержание в попечительском доме. Так ли это?

То обстоятельство, что иногда от имени ребенка с родителя не требуют алиментов, объясняется ошибочным представлением о том, что если ребенок не будет требовать алименты с отдельно живущего родителя, то в будущем ребенок не обязан будет оказывать помощь такому родителю, например, оплачивать его содержание в доме попечения.

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