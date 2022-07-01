Осторожно! В Пирита отдыхающий наступил на морского ежа

Человек почувствовал сильную боль, а место укола сразу же сильно опухло.

Иглы морского ежа легко ломаются и, попадая в ткани, вызывают сильную боль и покраснение.

В качестве первой помощи необходимо сразу же промыть кожу соленой и теплой морской водой. Если боль не проходит несколько дней, возникает тошнота, рвота, следует обратиться в отделение экстренной медицины. Лечение симптоматическое, антидота не существует, однако обычно все ограничивается болевыми ощущениями.

Как сообщили в центре, эти существа обитают преимущественно в тропических водах, однако уже с 2018 года обосновались на пляжах Дании, так что вопрос, когда они доберутся до Эстонии, был лишь вопросом времени.

Специалисты центра вместе с Департаментом здоровья исследуют возможные места обитания морских ежей на эстонских пляжах, а пока просят людей сохранять бдительность. Если вы заметите морского ежа, то сообщите об этом по номеру 16662.