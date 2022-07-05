НАТО согласился усилить защиту Эстонии. Почему не стоит расслабляться?
Вице-канцлер Министерства иностранных дел по политическим вопросам Рейн Таммсаар и советник Министерства обороны Игорь Шведе рассказали о результатах саммита НАТО в Мадриде и их влиянии на безопасность Эстонии. Так, в ходе саммита была одобрена новая стратегическая концепция. О чем она и что изменилось в риторике НАТО в этот раз?
Эстонская делегация вернулась из Мадрида с хорошими для Эстонии новостями - на саммите был принят ряд документов, имеющих для Эстонии принципиальное значение. Рейн Таммсаар отмечает, что над этим эстонские дипломаты, военные и политики работали в течение последних несколько лет, но интенсивность такой работы возросла с того момента, когда начались переговоры относительно текста декларации саммита и новой стратегической концепции НАТО, которая „смотрит вперед“ примерно на десять лет.
Чего удалось добиться?
Дипломаты отмечают, что важнее всего то, что альянс оставался абсолютно един в таких важных вопросах, как оценка ситуации в нашем регионе и то, как нам рассматривать Россию в дальнейшем и как относиться к войне, которую Россия развязала в Украине. Поддержка Украины - это была одна из главных тем, которая проходила красной линией через все три рабочие сессии саммита. При этом Рейн Таммсаар подчеркивает, что эстонской делегации в преддверии саммита удалось добиться практически всех результатов, на которые они рассчитывали. Это было непросто, но успех был заметным. Один из мадридских журналистов даже сказал, что стратегическая концепция подозрительно имеет эстонское лицо.
„Основной момент для нас - то, что альянс решил изменить свой подход к обеспечению оборонной безопасности на восточном фланге. После саммита в Варшаве здесь появились дополнительные подразделения наших союзников. Но понятно, что эти силы по мощности своей не могут оказать серьезного сопротивления в случае военного конфликта. Но если такой конфликт начнется, они послужат своего рода спусковым крючком. Если что-то с этими силами случится, то сюда в течение какого-то времени прийдут большие силы, авиация и так далее „. Он отметил, что то, что мир увидел в Буче, Мариуполе и Ирпене показало, что нельзя рассчитывать на то, чтобы какую-то территорию уступить противнику, а потом „отвоевать“ ее обратно. А между тем, на этом была основана концепция, которой придерживались до сих пор.
„Сейчас же мы пришли к консенсусу о том, что от этой концепции нам нужно двигаться дальше в сторону новой концепции, которая называется Forward defence, - рассказал Рейн Таммсаар. Она означает, что на нашей территории вместе с нами будет находиться столько союзников, что если даже кто-то подумает о том, чтобы на нас напасть, здесь будет находиться достаточное количество военных и техники, чтобы в первую же минуту отбить гипотетическое наступление. Для этого необходима добрая воля наших союзников, в нашем случае - Великобритании, которая уже сюда послала два своих батальона. На саммите она подчеркнула, что она готова сделать гораздо больше“.
Что именно измениться?
Советник Министерства обороны Игоря Шведе подчеркивает, что силы реагирования НАТО будут преобразованы, в частности - будет увеличено количество сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч человек. НАТО также повысит готовность по усилению передовых оборонительных рубежей, включая Эстонию. Для этого увеличится количество сил и средств передового базирования. Например, будет усилена противовоздушная оборона, увеличены сухопутные контингенты. Будет заблаговременно развернуто большое количество вооружения. Также впервые со времен холодной войны у НАТО будут детальные и цельные планы по обороне.
Что касается Эстонии, то НАТО готовится развернуть сухопутную дивизию в случае боевых действий по защите Эстонии. Вместе с Великобританией достигнута договоренность о создании структуры такой сухопутной дивизии. Базироваться ее подразделения будут частично в Эстонии.
Главная угроза для НАТО - Россия?
При этом вице-канцлер подчеркнул, что все эти изменения носят сугубо оборонительный характер и ни в коем случае не направлены на захват каких-то территорий. Единственная цель - безопасность стран НАТО. Кроме того, на саммите было решено продолжать помогать Украине так долго, как это потребуется - передавать гуманитарную помощь, оказывать экономическую и политическую поддержку, а также поставлять необходимое вооружение.
Кроме того, произошли изменения и в стратегических документах. В предыдущей стратегической концепции, которая была принята в 2010 году, было указано, что Россия - это партнер, с которым будут выстраиваться соответствующие партнерские отношения. Сейчас это все осталось в прошлом. „Этой войной Россия разрушила основу тех отношений, которые у нее были с Северо-Атлантическим блоком. На данный момент в стратегической концепции указано, что главная угроза для альянса - это Россия. И альянс будет делать все, чтобы противостоять этой угрозе, в том числе - усиливая свое присутствие на восточном фланге“
Грузия и Украина все еще могут рассчитывать на членство в НАТО?
Вице-канцлер Министерства иностранных дел по политическим вопросам Рейн Таммсаар комментирует этот момент следующим образом: „Политика открытых дверей альянса продолжится, это указано в стратегической концепции. Мы говорим не только в контексте присоединения Финляндии и Швеции, но и в контексте тех обещаний, которые альянс дал в 2008 на Бухарестском саммите Грузии и Украине. Альянс от своих слов, от своих обязательств не отказывается, и это совершенно четко прописано в стратегической концепции„.
Означают ли успехи эстонской делегации на саммите, что Эстонии теперь ничего не угрожает?
Рейн Таммсаар уверен, что понятия абсолютной безопасности не существует, однако принятые решения безусловно значительно снизят угрозу нападения. При этом стоит понимать, что переброска войск и укрепление обороны на восточных границах потребуют какое-то время, так что объективно оценить ситуацию можно будет через несколько месяцев: „те решения, которые были приняты в Мадриде, должны быть имплементированы, это займет от нескольких месяцев до года. Я бы сказал, что „цыплят“ мы будем считать в Вильнюсе в следующем году на следующем саммите. Надо рассчитывать на то, что это - длительный процесс. Не будет такого, что только саммит в Мадриде закончился, а в эстонских водах уже стоит британский авианосец и танки. Так не бывает. Мне кажется, что вероятность российской агрессии после саммита в принципе осталось такой же, какой и была. Она будет уменьшаться по мере того, как все эти решения будут претворяться в жизнь“. В любом случае не стоит сравнивать Эстонию и Украину, ибо безопасность Эстонии гарантирована коллективной защитой Альянса и прикрыта зонтиком НАТО.
Позиция Советника Министерства обороны Игоря Шведе при этом не лишена оптимизма: „решения дали важную политическую основу для изменений на военном уровне. Сейчас, когда мы будем эти решения претворять в жизнь, наша безопасность увеличится, и вероятность того, что российская сторона нападет будет уменьшаться. Однако не стоит забывать, что уже сейчас у НАТО есть много методов и средств, так что даже сейчас реакция гарантирована, она будет адекватная и довольно строгая“.