НАТО согласился усилить защиту Эстонии. Почему не стоит расслабляться?

Эстонская делегация вернулась из Мадрида с хорошими для Эстонии новостями - на саммите был принят ряд документов, имеющих для Эстонии принципиальное значение. Рейн Таммсаар отмечает, что над этим эстонские дипломаты, военные и политики работали в течение последних несколько лет, но интенсивность такой работы возросла с того момента, когда начались переговоры относительно текста декларации саммита и новой стратегической концепции НАТО, которая „смотрит вперед“ примерно на десять лет.

Чего удалось добиться?

Дипломаты отмечают, что важнее всего то, что альянс оставался абсолютно един в таких важных вопросах, как оценка ситуации в нашем регионе и то, как нам рассматривать Россию в дальнейшем и как относиться к войне, которую Россия развязала в Украине. Поддержка Украины - это была одна из главных тем, которая проходила красной линией через все три рабочие сессии саммита. При этом Рейн Таммсаар подчеркивает, что эстонской делегации в преддверии саммита удалось добиться практически всех результатов, на которые они рассчитывали. Это было непросто, но успех был заметным. Один из мадридских журналистов даже сказал, что стратегическая концепция подозрительно имеет эстонское лицо.

„Основной момент для нас - то, что альянс решил изменить свой подход к обеспечению оборонной безопасности на восточном фланге. После саммита в Варшаве здесь появились дополнительные подразделения наших союзников. Но понятно, что эти силы по мощности своей не могут оказать серьезного сопротивления в случае военного конфликта. Но если такой конфликт начнется, они послужат своего рода спусковым крючком. Если что-то с этими силами случится, то сюда в течение какого-то времени прийдут большие силы, авиация и так далее „. Он отметил, что то, что мир увидел в Буче, Мариуполе и Ирпене показало, что нельзя рассчитывать на то, чтобы какую-то территорию уступить противнику, а потом „отвоевать“ ее обратно. А между тем, на этом была основана концепция, которой придерживались до сих пор.