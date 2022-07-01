ВИДЕО | Кылварт: через 7-8 лет больницы Таллинна не смогут функционировать в нынешних зданиях. Проектирование супербольницы будет продолжено

„Все аргументы, которые приводились, были собраны в министерствах, с нами ничего не обсуждалось, у нас ничего не спрашивали. Подобная культура администрирования вызывает вопросы. Как можно принимать столь важное решение, не оповестив партнера о происходящем?“



„Таллиннская больница принадлежит Таллинну только названием. Это объект государственного значения. Больница нужна не только городу, но и всей стране. Хотя бы потому, что обеспечением здравоохранения занимается государство, а не местное самоуправление. Нынешнее решение ничего не решает, оно только вызывает больше вопросов и приводит к лишним затратам, поскольку проблему амортизированных зданий все равно нужно решать“, - отметил мэр.

Он сказал, что через 7-8 лет столичные больницы не смогут оказывать услуги в имеющихся зданиях. И речь не просто о качественных услугах, а вообще каких бы то ни было услугах.

„Медицина не развивается, если не развивается физическая среда. Новые технологии нуждаются в новых больницах. Это простая и линеарная логика“.



По словам Кылварта, решение правительства является политическим, только вот кого хотели наказать, непонятно.

Также мэр заявил, что согласно документам Госконтроля, государство не может отказаться от финансирования Таллиннской больницы. Если финансирование из ЕС получить нельзя, то средства надо найти в другом месте.

Градоначальник отметил, что речь идет о проекте не только стратегического, но и экзистенциального значения.

„Я не вижу иного выхода, кроме как продолжить работу над проектом“, - заявил Кылварт. При этом он сказал, что не хочет создавать иллюзии, будто Таллинн возьмет все финансирования на себя, но надо искать варианты. Например, государство может отказаться от прибыли в 100 млн, которые оно должно было получить с этого проекта в качестве налога с оборота.